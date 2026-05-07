하나은행, 시니어 레지던스 입주자 자산관리 지원 협약

'소요한남 by 파르나스' 시행사와 업무협약

유언대용신탁·법률 세미나·투자자문 등 제공

[사진자료] 하나은행, 시니어 레지던스 입주자를 위한 『유언대용신탁 및 자산관리서비스 지원』 업무협약 체결 0 이은정 하나은행 WM본부장(왼쪽)이 6일 서울 용산구 Club1 한남PB센터지점에서 홍지협 브릭스인베스트먼트 대표이사와 '유언대용신탁 및 자산관리서비스 지원 업무협약'을 체결한 뒤 기념 사진을 찍고 있다./하나은행

하나은행이 시니어 레지던스 입주자를 대상으로 유언대용신탁과 자산관리 서비스를 제공한다. 초고령사회 진입으로 상속·증여와 노후 자산관리 수요가 커지는 가운데 주거 서비스와 금융 솔루션을 결합해 시니어 고객 공략을 강화하는 모습이다.하나은행은 지난 6일 서울 용산구 Club1 한남PB센터지점에서 브릭스인베스트먼트와 '소요한남 by 파르나스' 입주자를 위한 '유언대용신탁 및 자산관리서비스 지원 업무협약'을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 국내 실버타운 시장에서 주목받고 있는 '소요한남 by 파르나스' 입주자에게 하나은행의 자산관리 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.하나은행과 '소요한남 by 파르나스' 시행을 추진 중인 브릭스인베스트먼트는 입주자를 대상으로 VIP 특화 서비스를 원스톱으로 제공할 예정이다. 주요 서비스는 유언대용신탁을 활용한 자산이전 지원, 세무·법률 전문가의 맞춤형 세미나, 부동산 투자자문 등이다.이은정 하나은행 WM본부장은 "하나은행은 자산관리 시장의 선구자로서 시니어 고객의 자산보호와 안정적 노후생활을 위해 지속적으로 노력하고 있다"며 "하이엔드 주거 공간과 차별화된 신탁서비스가 결합된 이번 협력을 통해 시니어의 삶 전반을 고민하는 동반자로서 금융의 역할을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.