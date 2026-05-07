삼정KPMG, 영림원소프트랩과 기업 회계감사 환경 개선 ‘맞손’

이번 협약은 양사가 보유한 전문성과 기술력을 바탕으로 기업들이 회계감사 업무를 안정적이고 일관되게 수행할 수 있는 환경을 만들기 위해 마련됐다.
협약 내용에 따라 삼정KPMG는 회계감사 및 자문 현장에서 축적한 실무 경험과 인사이트를 공유할 예정이다. 영림원소프트랩은 이를 자사의 'K-시스템' 기능과 업무 프로세스에 반영해 시스템 고도화를 추진한다. 협업을 통해 기업의 감사 수행 과정에서 반복 발생하는 데이터 요청과 검증 절차를 최소화하고, 감사 대응 전반에 걸쳐 효율성과 정확성을 동시에 높이겠다는 구상이다.
또 양사는 사업 기회 확대와 고객 접점 강화를 위한 협력도 추진한다. ERP 구축과 고도화를 추진하는 기업을 대상으로 세미나 등 공동 마케팅을 전개해 고객 접점을 늘리고, 삼정KPMG는 IPO 지원센터를 주축으로 협력 파트너로 참여해 신규 고객을 공동 발굴하기로 했다.
변영훈 감사부문 대표는 "이번 협약은 영립원소프트랩과 삼정KPMG의 강점이 융합되는 첫 걸음이 될 것"이라며 "신규 상장을 추진하는 기업들에 대한 지원은 물론, 상호 협력 범위를 지속적으로 확대해 기업의 건강한 성장을 뒷받침하겠다"고 말했다.