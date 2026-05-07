한샘, 자회사 넥서스 흡수합병…‘하이엔드 B2B’ 시장 정조준

본사 인프라와 넥서스 하이엔드 역량 결합

1 0 서울 학동에 위치한 '한샘넥서스 플래그십 서울' 전경.

한샘이 하이엔드 가구 자회사인 한샘넥서스를 흡수합병하며 기업 간 거래(B2B) 특판 시장의 경쟁력 강화에 나선다. 갈수록 고급화되는 건설 및 부동산 시장 트렌드에 맞춰 양사의 강점을 결합, 시장 주도권을 확실히 잡겠다는 전략이다.한샘은 지난 7일 공시를 통해 한샘넥서스의 흡수합병 소식을 알렸다. 이번 합병에 따라 한샘은 본사 특판사업본부와 넥서스의 B2B 조직이 보유한 역량을 하나로 융합하는 사업구조 개편을 하반기 중 마무리할 계획이다.이번 합병의 핵심은 한샘이 보유한 압도적인 물류·제조 인프라와 넥서스의 독보적인 하이엔드 전문성의 결합이다. 한샘 특판사업본부가 오랜 기간 다져온 메이저 건설사와의 탄탄한 네트워크, 본사 차원의 공급망 관리(SCM), 고도화된 정보기술(IT) 시스템, 그리고 엄격한 품질 보증(QA)과 시공 관리 역량을 전면에 내세운다. 여기에 시행사와 재건축 조합을 대상으로 한 하이엔드 영업에 특화된 넥서스의 프리미엄 프로젝트 수행 능력을 더함으로써 B2B 사업 경쟁력을 한 차원 높은 수준으로 끌어올릴 것으로 기대된다.한샘은 통합된 역량을 바탕으로 압구정, 성수, 한남 등 서울 한강벨트 주요 지역의 프리미엄 재개발·재건축 시장과 최고급 레지던스 특판 시장 공략에 박차를 가할 예정이다. 설계부터 시공, 사후 품질관리까지 아우르는 '원스톱 서비스'를 통해 기존 아파트 분양 시장은 물론, 고부가가치 프리미엄 주거 시장에서도 압도적인 존재감을 굳힌다는 포부다.한샘 관계자는 "이번 합병은 업계 최고 수준의 인프라와 하이엔드 전문성을 결합해 B2B 사업을 혁신하기 위한 결정"이라며 "서울 주요 핵심 지역 등 고부가가치 특판 시장 내에서 한샘의 지위를 더욱 공고히 해나갈 것"이라고 밝혔다.