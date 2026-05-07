국힘 “反이재명” 화력 쏟지만… 내부 잡음에 묻힌 대여공세

친한계 "두렵지 않다" 마이웨이
'개헌 표결' 불참 두고도 기싸움
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장 대표는 이날도 페이스북을 통해 박성준 민주당 의원의 '국민 대다수가 공소취소의 의미를 모른다'는 취지의 발언을 언급하며 "이재명과 민주당의 진심이 듬뿍 담긴 발언"이라고 비판했다. 이어 장 대표는 "진심은 두 가지다. 공소취소가 나쁜 짓인 건 우리도 안다. 그래도 국민은 바보니 해도 된다"라며 "그렇게 자신 있으면 지방선거 전에 해보라"고 지적했다.
다만 당내에서는 친한(친한동훈)계를 중심으로 지도부와 엇박자가 이어지면서 계파갈등이 재차 부각되는 양상이다. 정치권에서는 선거 국면에서 지도부와 친한계 간의 갈등이 주요 변수로 떠오를 수 있다는 전망이 나온다.
특히 한동훈 전 대표를 둘러싼 문제를 두고 지도부와 친한계 간 충돌이 이어지는 등 계파갈등은 좀처럼 봉합되지 않는 분위기다. 당 지도부는 제명된 한 전 대표에 대한 선거 지원을 '해당행위'로 규정하며 징계 가능성까지 시사했지만, 친한계 인사들은 개의치 않고 지원 행보를 이어가고 있다.
박정하 의원은 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에 나와 "징계는 전혀 두렵지 않다. 지금 당원권 정지를 하면 무슨 의미가 있겠냐"며 "부당한 징계에 대해서는 전혀 위축될 일은 없다"고 강조했다. 장 대표를 향해선 "당대표로서의 리더십은 없다"고 비판했다.
당 지도부도 친한계를 향해 공세 수위를 높이고 있다. 장 대표 최측근인 박민영 미디어대변인은 친한계를 겨냥해 "자기 이름을 걸고 단 한 표도 받아본 적 없는 자들이 당 배지를 걸고 무소속 후보를 도우며 당의 주인인 당원들이 뽑은 지도부를 향해 '내부 총질'을 운운한다"고 비판했다. 국민의힘 관계자도 "당 후보가 있는데도 무소속 후보를 돕는 것은 명백한 해당행위"라며 "선거가 끝난 뒤에도 반드시 책임을 물어야 한다"고 말했다.
헌법 개정안 투표를 둘러싼 갈등 역시 계파 균열을 보여주는 대목으로 보인다. 당 지도부는 헌법 개정안에 대한 국회 본회의 표결에 불참하기로 방침을 정했지만 친한계는 강하게 반발했다. 한지아 의원은 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 나와 "언제나처럼 당 지도부의 생각을 통보한 당론"이라며 불만을 드러냈다. 그러면서 "국민의힘은 자유 민주주의를 추구하고 정당 민주주의를 강조하는 당"이라며 "그 비전에 걸맞게 행동해야 한다"고 지적했다.
당 안팎에서는 당 지도부가 '반이재명 전선'을 중심으로 보수층 결집에 집중하고 있지만, 친한계를 중심으로 한 당내 이견이 이어지면서 선거 국면 내내 내부 긴장감이 지속될 것이라는 관측이 나온다.