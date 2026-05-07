선거 돌발변수된 ‘조작기소 특검’, 보수결집 카드될까

장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 청와대 사랑채 분수대 앞에서 열린 현장 최고위원회에서 발언하고 있다. 더불어민주당이 추진하는 '윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안' 문제점을 지적하면서 정부·여당 비판을 이어갔다. /연합