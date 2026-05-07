선거 돌발변수된 ‘조작기소 특검’, 보수결집 카드될까

국힘, 靑앞서 "李 면죄부" 총공세
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민주당 역시 선거 악재로 번질 가능성을 의식해 처리 시기를 선거 이후로 미루는 등 속도 조절에 들어갔다. 조작기소 특검법 논란이 선거 막판 판세를 흔들 변수로 떠오르면서 여야 모두 촉각을 곤두세우는 분위기다.
7일 정치권에 따르면 국민의힘은 이날 서울 청와대 앞에서 현장 최고위원회의를 열고 특검법을 향한 맹공을 퍼부었다. 조작기소 특검법은 쌍방울 대북 송금과 대장동 개발 비리 의혹 등 12가지 사건에 대한 윤석열 정권 당시 검찰 수사의 위법성 유무 등을 수사하는 게 골자다.
장동혁 대표는 "이재명 대통령은 오로지 감옥에 가지 않겠다는 생각뿐"이라며 "자기가 특검을 임명해 자기 범죄를 지우려 한다"고 목소리를 높였다. 이어 "공소 취소는 이재명 범죄 지우기를 넘어 이재명 독재로 가는 마지막 톨게이트"라고 맹비난했다.
국민의힘 내부에서는 이번 논란이 보수 결집의 불씨를 다시 살릴 수 있는 반전 카드가 될 수 있다는 기대감도 나온다. TK(대구·경북)와 PK(부산·울산·경남) 등 접전 지역을 중심으로 '정권 견제론'이 다시 힘을 받을 수 있다는 분석이다. 한 국민의힘 관계자는 "그동안 당내 내홍 이슈에 끌려다녔는데, 특검법 논란을 계기로 대여 공세로 국면을 전환할 수 있는 분위기"라며 "외부를 향한 선명한 전선이 형성되면 지지층을 강하게 결집시킬 수 있을 것"이라고 말했다.
보수 결집 기류가 감지되자 민주당 내부 분위기도 심상치 않은 모습이다. 당 안팎에선 이번 특검법 논란을 접전지 판세에 영향을 줄 수 있는 '부정적 변수'로 보고 파장을 예의주시하고 있다. 새 원내 사령탑으로 선출된 한병도 원내대표가 취임 직후 곧바로 특검법 속도 조절에 나선 것도 이 같은 위기감이 반영된 결과라는 해석이 나온다.
민주당은 일단 특검법 처리 시기를 지방선거 이후로 미루고 숙의 과정을 거쳐 다시 논의하겠다는 방침이다. 한 원내대표는 "특검법 처리 시기와 절차, 내용과 관련해서는 지방선거 이후 국민과 당원의 의견을 수렴하겠다"고 밝혔다. '숙의'를 명분으로 내세웠지만, 실제로는 역풍 가능성을 우려한 지역 후보들의 목소리가 반영됐다는 분석이 적지 않다.