‘피격이다, 아니다’ 이란 내부도 혼선… 정부 “나무호 화재 원인규명이 먼저”

주한 대사관 "공격 부인"과 엇갈려
두바이서 정밀조사, 원인 규명 사활
|/연합
외교부 당국자는 이날 해상 규정을 위반한 한국 선박을 표적으로 삼아 무력을 행사했다는 이란 국영TV '프레스TV'의 지난 6일 보도와 관련해 "현 시점에서 우선 필요한 것은 사실관계와 원인 규명이다. 향후 대응 방향을 정하는 것은 그 이후로, 사실관계 파악과 원인 분석에 주력하고자 한다"고 밝혔다. 이란 국영 매체가 정치적 여론전을 펴기 위해 확인되지 않은 사실을 보도했을 가능성에 대해서는 평가를 자제했다.
다만 국영TV 보도에 앞서 주한 이란 대사관이 내놓은 "한국 선박이 입은 피해 사건에 이란 공화국의 군이 개입했다는 모든 주장을 단호하게 거부하고 강력히 부인한다"는 성명에는 유의하고 있다는 입장을 밝혔다. 외교부 당국자는 "현재 여러 가능성에 대해 열어두고 있다"며 "주한 이란 대사관의 공식 성명이 이미 나와 있기 때문에 (HMM 나무호 화재 원인과 관련한) 이란 측의 반응은 그것으로 보면 될 것"이라고 말했다.
외교부는 도널드 트럼프 미 대통령이 HMM 나무호가 단독 행동을 벌여 피격당했다는 주장에 대해서도 "해당 선박은 화재 발생 수일전부터 호르무즈 해협 내측 아랍에미리트 인근 해당 해역에 정박 중이었다"며 구체적인 입장은 밝히지 않았다.
정부는 중동전쟁 상황 속에서도 이란 테헤란 주재 대사관을 유지 중이고, 정병하 외교부장관 특사를 파견하는 등 대이란 관계 관리에 신경 써 온 만큼 HMM 나무의 화재에 대한 조사 결과에 촉각을 곤두세우고 있는 모양새다.
외교부에 따르면 HMM 나무호는 이르면 오늘 밤 두바이항의 수리조선소에 도착해 내외부에 대한 정밀 조사가 진행될 예정이다. 6일 밤 중앙해양안전심판원 및 소방청으로 구성된 조사단이 두바이로 출국했고 주두바이 총영사관도 현지에서 조사를 지원할 예정이다.
정부는 미국과 이란 간 종전 등으로 호르무즈 해협의 상황이 안정될 것이라는 전제 아래 영국과 프랑스가 주도하는 다국적 연합군 구상 논의에 참여하고 있지만 아직 군을 파견하는 데에는 신중한 입장이다. 정빛나 국방부 대변인은 이날 정례브리핑에서 청해부대의 파견과 관련해 "파견 동의안 외의 지역에서 작전하려면 국회 동의가 필요한 사안"이라며 "우리 군은 국제사회 일원으로서 역할을 하기 위해 국제사회 공조 협의에 적극 참여하고 있고 아직 구체적으로 결정된 바는 없다"고 밝혔다.