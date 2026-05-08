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[포토]사행산업통합관리위원회 민간위원 위촉식 개최

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박성일 기자

승인 : 2026. 05. 08. 10:38

김민석 국무총리가 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사 의전해사실에서 열린 사행산업통합관리위원회 민간위원 위촉식에 참석해 최병환 위원장 등 위원들에게 위촉장을 수여하고 기념촬영을 하고 있다.
박성일 기자

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