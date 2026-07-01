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제네시스, 2027 GV70 출시…“19인치 휠 기본화”

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김정규 기자

승인 : 2026. 07. 01. 10:48

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고객 선호 반영해 상품성 향상
(사진1) 제네시스 GV70 그래파이트 패키지
제네시스 GV70 그래파이트 패키지./제네시스
제네시스가 중형 럭셔리 SUV GV70의 연식변경 모델 '2027 GV70'와 신규 디자인 모델 'GV70 그래파이트 패키지'를 1일 출시했다고 밝혔다.

2027 GV70는 고객 선호를 반영해 상품성을 높인 것이 특징이다. 기존 19인치 휠을 기본 적용하고 신규 휠 디자인과 외장 색상 '트롬소 그린'을 추가했다.

또 패널 타입 1열 시트백을 적용하고 휠하우스 패드 두께를 늘려 실내 완성도와 정숙성을 높였다. 아울러 인기 옵션을 묶은 '프레스티지 패키지'도 새롭게 마련했다.

함께 선보인 GV70 그래파이트 패키지는 유광 블랙 아웃사이드 미러, 레드 브레이크 캘리퍼, 전용 나파 가죽 시트와 리얼 카본 가니쉬 등을 적용해 스포티한 감성을 강조했다. 여기에 프리뷰 전자제어 서스펜션과 전자식 차동제한장치(e-LSD), 전용 21인치 휠을 기본 탑재해 주행 성능도 강화했다.

판매 가격은 2027 GV70가 가솔린 2.5 터보 5473만원, 3.5 터보 6023만원이며, GV70 그래파이트 패키지는 가솔린 2.5 터보 6378만원, 3.5 터보 6618만원(2WD·개별소비세 5% 기준)이다.

한편, 제네시스는 출시를 기념해 첫 제네시스 구매 고객을 대상으로 차량 관리 패키지를 제공하는 'MY FIRST GENESIS' 프로모션도 함께 진행한다.

제네시스 관계자는 "2027 GV70는 고객의 선호를 적극 반영해 전반적인 상품 경쟁력을 향상시킨 모델"이라며 "상품성을 높인 2027 GV70와 스포티한 감성을 극대화한 GV70 그래파이트 패키지를 통해 한층 차별화된 GV70를 경험할 수 있을 것"이라고 밝혔다.
김정규 기자

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