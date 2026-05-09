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유통

루이비통 회장 3년 만에 방한…신세계 본점 등 매장 방문

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차세영 기자

승인 : 2026. 05. 09. 12:32

2025092601010021650
소공동 신세계백화점 본점./신세계백화점
베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장이 3년 만에 한국을 찾는 것으로 알려졌다.

9일 유통업계에 따르면 아르노 회장은 오는 11일 서울 소공동 신세계백화점 본점을 찾는다.

신세계 본점 더 리저브에는 지난해 12월 문을 연 '루이비통 비저너리 저니 서울' 매장이 있다. 이 매장은 루이뷔통 매장 중 세계 최대 규모로 6개 층에 걸쳐 루이뷔통의 제품과 함께 브랜드의 역사와 문화, 장인정신을 보여주는 체험형 공간, 레스토랑, 카페 등을 갖췄다.

11일은 신세계백화점 본점의 휴무일로, 아르노 회장은 비교적 한산한 환경에서 매장을 둘러보고 내부 관계자들과 운영 현황 등을 살펴볼 것으로 알려졌다.

이번 방문은 명품 시장에서 한국 시장의 중요도가 높아지는 상황에서 국내 주요 유통 채널과 매장 현황을 직접 점검하려는 차원이라는 분석이 나온다. 아르노 회장 일행은 가장 먼저 이 매장을 둘러본 뒤 롯데 본점·잠실점, 신세계 강남점도 방문해 매장을 둘러볼 것으로 전해졌다.

아르노 회장의 방한은 2023년 3월 이후 약 3년 만이다. 당시 신동빈 롯데그룹 회장 등 국내 유통업계 수장들과 만난 만큼 이번에도 재계·유통업계 인사들과 회동이 이뤄질 가능성이 제기된다.
차세영 기자

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