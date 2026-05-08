[카드뉴스] 이런 날씨에는 '이 곳' 드라이브! …'국내 드라이브 명소!' 가봐야겠죠!?

바로 지금이야!

따듯한 햇살, 선선한 바람, 눈이 즐거운 초록색 풍경과 좋은 사람

드라이브는 그 계절을 그대로 즐기는 방법 중 하나인데요

좋은 사람과 함께 기분 좋은 드라이브 즐기고,

맛있는 것도 먹고~ 사진도 찍고 오면 이보다 더 좋은 날은 없겠죠!?

국내 드라이브 명소!

서울·경기권 드라이브 명소 리스트 #1

북악스카이웨이(야경코스/팔각정 전망대)

서울 방화대교(한강야경)

서울 삼청동길(한옥감성)

서울 율곡로(역사 명소)

서울·경기권 드라이브 명소 리스트 #2

국립수목원로(자연감성)

용담대교(남한산성)

파주시 임진강(자연감성)

학의천 산책길(강변, 평촌먹자골목)

인천 드라이브 명소 리스트

인천 아라뱃길(아라타워 전망대)

인천 영종대교(바다전망)

영종도 코스(노을, 맛집)

강화도 강서중학교(별관측)

오션 스코프(인천대교 전망대)

대구·부산 드라이브 명소 리스트

동백섬 누리마루(누리마루apec하우스)

광안대교(야경코스)

AG상징가로(자연감성)

거가대교(바다전망)

달맞이길코스(해안도로)

강원·충북 드라이브 명소 리스트

강원 한계령(설악산 감성)

고성드라이브(DMZ접경지역)

새천년도로(동해바다)

치악산 코스(치악산국립공원)

속초해안코스(바다전망)

청주 가로수길(플라타너스나무)

충남·전북 드라이브 명소 리스트

아산은행나무길(봄,가을장관)

배롱나무도로(배롱나무꽃길)

대호방조제(일몰감성)

석문 방조제(서해안 감성)

충남 연기코스(세종호수공원)

내소사전나무 숲길(변산반도 국립공원)

옥정호 순환도로(자연감성)

전남 드라이브 명소 리스트

오동도 방파제(해양경관)

축령산숲길(편백나무숲)

섬진강따라 접꽃길(매화,산수유)

담양 메타세쿼이아길

돌산도코스(여수바다)

노고단드라이브(지리산단풍)

경북·경남 드라이브 명소 리스트

경북918해안도로(영덕동해바다)

경북 황악로(영남제일문)

영덕대게로(남해바다)

동진대교 해안도로(바다위코스)

실안해안도로(일몰명소)

제주1100(한라산명소)

기분 좋게 달리면서

안 좋은 것은 털어내고, 좋은 것은 눈에 담고,

맛있는 것은 배에 담아 행복한 기분만 남길!

이번 주말 달려보아요!