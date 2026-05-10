600m 두고 맞붙은 박민식·한동훈…현역 22명 vs 친한계 불참

같은 날, 다른 전략…박민식, 지도부 총출동 '조직력' 부각

한동훈, 시장 상인·주민 무대 앞세워…현역 없이 시민 1만명

선거사무소 개소식 입장하는 장동혁 대표<YONHAP NO-4529> 0 장동혁 국민의힘 대표가 10일 오후 부산 북구에서 열린 박민식 북갑 보궐선거 후보 선거사무소 개소식에 입장하고 있다. /연합

부산 북구 덕천동 일대가 10일 오후 '보수 결집'의 열기로 들끓었다. 불과 600m 거리를 두고 열린 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보의 개소식에 수천 명의 지지자들이 몰리면서 사무실 인근은 발 디딜 틈 없이 뒤엉켰다. 특히 박 후보의 개소식에는 국민의힘 장동혁 대표와 박형준 부산시장 후보, 원희룡 전 국토교통부 장관을 비롯한 현역 22명이 총출동하면서 뜨겁게 달아올랐다.반면 한 후보의 개소식에는 현역 의원들이 끝내 모습을 드러내지 않은 가운데 캠프 측 추산 1만 명이 집결했고, 시장 상인과 시민들을 무대에 올려 소개하는 '주민 밀착형' 방식으로 진행됐다. 그리 멀지 않은 거리에서 한날한시에 열린 개소식이었지만, 분위기에서는 극명한 차이가 드러났다.이날 오후 2시 부산 북구 숙등역 인근에서 열린 박 후보 개소식에는 장 대표와 송언석 원내대표, 김민수·김재원·조광한 최고위원, 박형준 후보, 정희용 사무총장, 강선영·권영세·김기현·나경원·조배숙·안철수·정동만·박수영·곽규택·조승환·박성훈·주진우·서지영·박충권·김민전·김장겸·이헌승·박준태 의원, 원 전 장관, 조해진 전 의원, 이준우 대변인 등이 대거 참석했다.내빈석 첫 줄에는 91세인 박 후보의 모친과 베트남전 참전용사, 지역 원로와 구청장, 노인회 관계자 등이 자리했다. 김형오 전 국회의장과 오세훈 서울시장, 이철우 경북지사, 추경호 대구시장 후보, 윤상현 의원 등은 참석하지 못했지만 축전을 보내 힘을 보탰다.과거 북구에서 재선을 지낸 박 후보는 주민들을 향해 네 차례 큰절을 올리며 지역 연고와 진정성을 강조했다. 박 후보는 "이번 북갑 선거는 보수가 다시 일어서느냐 주저앉느냐의 갈림길이자 낙동강 전선을 탈환하느냐 뺏기느냐의 싸움"이라며 "이번 선거는 가짜 북구주민·북구주민 호소인과 진짜 북구주민·북구주민 사람의 싸움"이라고 말했다.박 후보는 "내부총질하는 보수와 유아독존적인 구태 보수는 이제 물러가고 박민식 같은 확실한 사람이 낙동강을 지키겠다"며 "북구를 살리고 국민의힘을 다시 살리기 위해 제 한 목숨 반드시 받치겠다"고 목소리를 높였다. 국민의힘 의원들이 함께 큰절을 올리며 호응하기도 했다.장 대표는 박 후보를 "진짜 북구 사람"이라며 "지금 국민의힘에 필요한 건 갈등과 분열의 씨앗이 아니라 박 후보처럼 굳건하게 보수를 지켜온 사람이 보수 정당을 새롭게 만들어야 한다"고 말했다. 이어 "국가보훈부 장관할 때도 민주당과 얼마나 잘 싸웠나. 싸울 때 제대로 싸울 줄 아는 박민식이 필요하다"며 "국민의힘을 이용하려는 사람이 아니라 당을 진정 사랑할 수 있는 사람이 필요하다"고 강조했다.송 원내대표는 한 후보를 겨냥해 "하얀 옷을 입고 다니는 분에 대해서는 말씀 안 하겠다"며, 하정우 민주당 후보를 향해서는 "정치에 나올 준비가 안 돼 있는 사람. 시장에서 열심히 일해 훌륭한 자식을 키워냈는데 (악수 후) 손을 탈탈 털고 말이 되냐"고 비판했다.북구청장을 지낸 지역 원로 황재관 후원회장은 박 후보의 지역 현안 해결 성과를 하나하나 거론하며 외부 인사들의 잇단 출마를 우회적으로 비판했다. 황 후원회장은 "자리 하나 비엇다고 '떴다방'처럼 몰려든다"며 "북구는 누구 출세정거장이 아니라 우리가 평생 살아온 삶의 터전인데, 선거 한 달 앞두고 난데없이 날아온 사람들이 어떻게 북구를 발전시키겠느냐"고 반문했다.이어 "지난번 서울로 갔을 때 서운했던 마음도 있었지만 결국 고향으로 돌아왔다"며 "미워도 다시 한번 북구의 아들 박민식을 생각해달라"고 지지를 호소했다.이후 이어진 축사에서는 정부·여당과 경쟁 후보를 겨냥한 공세와 함께, 박 후보를 두고 "당의 요청에 따라 험지를 돌며 성장한 인물", "검증된 북구 사람"이라는 평가가 이어졌다.오후 2시에 시작된 행사였으나, 오전 12시께부터 삼삼오오 모여든 지지자들로 행사 시작 1시간 전부터는 발 디딜 틈이 없었다. 박 후보 캠프 측은 이날 참석 인원을 5000명으로 추산했다. 행사 내내 에어컨이 쉴 새 없이 돌아갔지만, 참석자들 사이에서는 손수건으로 얼굴의 땀을 닦거나 입고 온 재킷을 벗는 모습이 쉽게 포착됐다.반면 10분 가량 떨어진 곳에서 열린 한 후보 개소식은 비교적 다른 분위기 속에서 진행됐다. 현역인 친한동훈계 의원들은 끝내 참석하지 않았으나, 캠프 측 추산 1만 명이 몰리며 인산인해를 이뤘다. 한 후보는 행사 상당 시간을 시장 상인과 주민, 학부모, 노인 등을 무대 위로 직접 불러 소개하며 주민들과의 접점을 강조하는 데 할애했다.개소식에는 한 후보의 부인인 진은정 여사를 비롯해 조갑제 조갑제닷컴 대표와 서병수 명예 선대위원장, 신지호 전 의원, 김경진 전 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원 등 원외 친한계 인사가 대거 참석했다.이날 한 후보는 개소식 초반부터 정치인 중심 행사 대신 주민 중심 행사를 만들겠다고 거듭 강조했다. 그는 구포시장에서 자신에게 찰밥 도시락을 건넸던 채소 장수 할머니를 무대에 직접 올려 대화를 나눴고, 중학생 자녀를 둔 학부모와 시장 상인, 지역 원로 등을 잇달아 소개하며 북구 주민들의 사연을 듣는 형식으로 행사를 이어갔다.한 후보는 "다른 개소식과 다르죠"라며 "힘센 사람들 모아놓고 말 한 번 시키고 그걸 언론에 자랑하는 거, 솔직히 저도 얼마 전까지만 해도 그렇게 하려고 했지만 근처에서 채소 장사하시면 도시락을 주셨던 어머니를 만나 뵙고 생각이 바뀌었다"고 말했다.이어 "보통 개소식은 힘 있는 사람들을 불러 세를 보여주지만, 오늘은 주민들과 함께하는 축제로 만들고 싶었다"며 "어머님 같은 분을 위해서 북구를 획기적으로 바꾸겠다는 약속을 분명히 다시 한번 드린다"고 강조했다.한 후보는 채소 상인이 '청와대로 가야 한다'고 말하자 "반드시 갈 것"이라며 "북구갑에서 청와대로 가게 되면 가장 먼저 모시고 가겠다"고 답했다. 이어진 행사에서는 '희수네 식당' 사장의 사연을 직접 소개하며 주민 민원을 듣는 시간도 진행됐다. 한 후보는 "주민들이 20년간 해결되지 않았던 북구의 숙제를 하나씩 맡기고 있다"며 "그 이야기를 듣고 실천하는 정치를 하겠다"고 말했다.조갑제 조갑제닷컴 대표는 "한 후보가 굉장히 빠르게 정치인으로 변하고 있다는 걸 느꼈다"며 "12·3 비상계엄 당시 가장 먼저 문제를 제기하고 행동에 나섰던 인물"이라고 평가했다. 이어 "낡은 보수가 아닌 새로운 보수의 기수가 등장한 것"이라고 치켜세웠다.국민의힘에서 전격 탈당한 뒤 한 후보에 대한 지지를 선언한 서병수 전 부산시장은 보수후보 단일화 필요성을 제기했다. 서 전 시장은 "박 후보보다도 가장 정통 보수의 국민의힘과 함께하는 후보를 만들어야 하지 않겠느냐"며 "검사 출신 엘리트라 주민들과 눈높이를 맞출 수 있을지 걱정했는데 첫날부터 꿇어앉고 엎드리며 주민들과 감정을 교류하는 모습을 보여줬고, 주민들도 진정성과 감성을 느끼고 있다"고 평가헀다.다만 단일화 문제는 박 후보 개소식을 찾은 박형준 시장 후보도 언급한 바 있지만, 양측 모두 부정적인 입장을 고수하는 분위기다.