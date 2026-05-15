[포토] 일일농부 변신한 李대통령, 모 심고 막걸리도 한잔

이앙기로 모내기하는 이재명 대통령 0 연합뉴스

이앙기로 모내기하는 이재명 대통령 0 연합뉴스

모내기 준비하는 이재명 대통령 0 연합뉴스

이재명 대통령, 대구 군위 방문 0 연합뉴스

이재명 대통령, 모내기 새참 0 연합뉴스

이재명 대통령, 농민들과 새참 0 연합뉴스

이재명 대통령, 대구 군위 방문 0 연합뉴스

이재명 대통령은 15일 대구 군위군 소보면에서 열린 모내기 행사에 참석해 주민들과 소통했다.파란색 체크무늬 셔츠에 밀집모자를 쓰고 장화를 신은 이 대통령은 이앙기로 모판을 직접 옮기고 운전해 모내기를 했다.이 대통령은 모내기를 마친 후 주민들과 막걸리를 곁들인 새참을 함께 먹고, 기념사진도 찍었다.