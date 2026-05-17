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포성 울린 부천시장 선거전…여야 후보, 선대위 발대식서 승리 다짐

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부천 장이준 기자

승인 : 2026. 05. 17. 16:56

조용익 "검증된 능력으로 부천 대도약 이뤄낼것"
곽내경 "시민 삶에 활력 불어넣는 시장 되겠다"
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조용익 더불어민주당 부천시장 후보가 16일 선거대책위원회 발대식에서 인사말을 하고 있다./장이준 기자
오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에 부천시장 후보로 나선 여야 후보들이 각각 선거대책위원회 발대식을 열고 선거 승리를 다짐했다.

조용익 더불어민주당 후보는 16일 자신의 선거 사무소에서 '용용캠프(조용익의 실용주의 캠프)' 선거대책위원회를 개최하고 선대위원들, 민주당 소속 부천 지역 시·도의원 출마자들과 함께 지방선거 압승에 뜻을 모았다.

이번 선대위는 각계각층의 지역 인사들이 대거 참여하며 1200여 명 규모의 '매머드급 통합 선대위' 진용을 갖췄다.

부천 지역 민주당 인사들도 대거 합류하며 '원팀' 면모를 드러냈다. 서영석·김기표·이건태 국회의원이 총괄선대위원장을 맡았고, 조 후보와 경선을 치렀던 서진웅·한병환·김광민 예비후보도 상임선대위원장에 이름을 올렸다.

조 후보는 "이번 지방선거는 조용익 개인의 승리를 넘어 민주당의 압승, 민생경제 회복, 국가 정상화를 이룩하는 무대가 돼야 한다"며 '재선 시장'의 검증된 능력으로 부천의 대도약을 반드시 이뤄내겠다"고 포부를 밝혔다.

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국민의힘 곽내경 부천시장 후보가 선거사무실 개소식에서 인사말을 하고 있다./곽내경 선거사무실.
국민의힘 곽내경 부천시장 후보도 지난 15일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 6·3 지방선거 체제에 돌입했다. 곽 후보는 재선 부천시의원 출신으로 2026년 지방선거에서 '부천 최초 여성시장' 가능성을 내세우며 후보로 출마한 인물이다.

이날 개소식에는 국민의힘 김문수 명예선대위원장과 나경원·김은혜 의원, 양향자 경기도지사 후보를 비롯한 주요 인사와 지지자 500여 명이 참석해 부천시장 선거 승리를 위한 결집력을 과시하는 자리로 평가됐다. 참석자들은 '부천 변화'와 '새로운 리더십'을 강조하며 곽 후보에 대한 힘 실어주기에 나섰다.

곽 후보는 "시민이 체감할 수 있는 성과를 내는 일하는 시장이 되겠다"며 기업 유치와 산업·교육 인프라 강화, 영상문화단지 및 종합운동장 부지 활용 등을 핵심 공약으로 제시했다. 이어 "청년과 가족이 다시 돌아오는 도시를 만들겠다"라고 강조했다.
장이준 기자

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