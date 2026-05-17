닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
오피니언 기자의눈

[기자의눈] 대전시장 선거, 또 차악(次惡)을 골라야 하나

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260517010004488

글자크기

닫기

대전 이진희 기자

승인 : 2026. 05. 17. 14:05

2025021901001722500104371
이진희 기자
대전시장 선거에는 일관된 징크스가 있다. 민선 1·2기 홍선기 전 시장 이후 대전은 현직 시장의 연임을 좀처럼 허락하지 않았다.

대전시장 임기가 번번이 단임으로 끝난 이유는 중앙정치의 바람이나 정당 지지율만으로 설명하기 어렵다. 시민 입장에서 역대 시정이 재신임을 받을 만큼 미덥지 못했다는 방증이다.

이번 6·3 지방선거도 연임 여부가 관심사다. 이장우 시장은 재선에 도전하고 허태정 전 시장은 4년 전 패배를 설욕하는 리턴매치가 성사됐다. 까탈스럽고 무능 행정을 그냥 넘기지 않는 대전 시민들이 이번에는 어떠한 선택을 할지 그 결과가 주목된다.

딱히 잘한 것 없는 전현직 단체장들이기에 투표장에 나서는 시민들의 발걸음은 무겁고 씁쓸하다. 그런데도 '구관이 명관'이라고 이들을 다시 공천한 것을 보면 여야 모두 인물이 없었던 모양이다. 결국 시민들은 '그 나물에 그 밥' 격인 두 후보 중 차악(次惡)이라도 뽑아야 하는 선거를 강요받는 처지에 또 놓이게 됐다.

그렇다고 이번 선거를 또 한 번의 체념 섞인 선택으로 넘길 수는 없다. 차악의 선거를 반복하지 않으려면 기준은 분명해야 한다. 과거 성과를 내세우든, 현직 심판을 외치든 결국 증명해야 할 것은 행정력이다.

행정력은 구호가 아니라 결과로 증명된다. 장기 표류한 대전의 숙원사업들은 이 도시 행정의 민낯을 보여준다. 트램, 유성복합터미널, 대전의료원 등 사업명은 달라도 반복된 장면은 비슷했다. 계획은 있었지만 속도는 더뎠고, 검토와 용역은 이어졌지만 책임은 흐렸다.

대전·충남 행정통합 무산도 행정력의 한계를 보여준다. 통합의 찬반을 떠나, 도시의 미래를 좌우할 중대 의제가 충분한 공론화와 시민 설득 없이 정치권 셈법 속에 흔들린 것은 뼈아픈 대목이다. 오래된 현안도, 새로운 의제도 매듭짓지 못한 채 대전의 미래를 말하는 것은 공허하다.

이장우 후보는 '일류경제도시 대전'을 앞세워 성과를 말한다. 그러나 시민이 체감하지 못하는 일류는 결국 구호에 머물 수밖에 없다. 트램 착공과 유성복합터미널 운영 개시는 분명 정치적 자산이다. 그러나 착공과 개통은 끝이 아니라 과정이다. 트램은 실제 개통으로, 유성복합터미널은 교통거점 안착으로 이어져야 한다. 재신임을 요구하려면 남은 과제의 순서와 재원, 책임까지 답해야 한다. 행정력은 행사장 사진이나 발표가 아니라 시민이 이용하고 변화를 체감할 때 증명된다.

허태정 후보도 심판론 뒤에 설 수만은 없다. 민선 7기 시정구호는 '새로운 대전, 시민의 힘으로'였지만, 시민이 체감한 새로움이 충분했는지는 돌아볼 일이다. 대전의료원과 트램 예타 면제를 성과로 말한다면, 왜 그 이후 속도는 더뎠는지도 설명해야 한다. 다시 기회를 요구한다면 과거의 한계를 먼저 말하고, 이번에는 어떤 우선순위와 실행 방식으로 달라질 것인지 제시해야 한다. 비판보다 복기가 먼저고, 심판론보다 달라진 실행계획이 먼저다.

이번 선거에서 필요한 것은 더 많은 약속이 아니다. 과거 성과의 주인을 가리는 공방에 머물러서도 안 된다. 오래 미뤄진 현안을 어떤 순서로, 어떤 재원과 책임 아래 풀 것인지 물어야 한다. 그 실행력이 대전의 미래 전략으로 이어질 수 있는지도 함께 따져야 한다. 그 답이 없다면 이번 선거도 차악을 고르는 선거에 머물 수밖에 없다.
이진희 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

KDDX, 6년 전 7조 예산에 갇혀 ‘좌초’ 위기.....이대통령 ‘적극재정’ 기조, 돌파구 될까

트럼프, ‘연료 고갈’ 쿠바 체제 압박 최고조…‘정부·공산당 위 군림’ GAESA 제재·라울 카스트로 기소 추진

트럼프 방중, 관계 안정 과시 속 교착 상태 그대로…시진핑, 대만·전략틀 주도

21세기 대군부인 역사 고증 논란 사과 “자주적 지위 훼손 지적 무겁게 받아들여”

이스라엘, 가자 공습으로 하마스 군사 책임자 알하디드 사살…휴전 이후 최고위급

“월드컵서 증명한다”, 황희찬·이강인·오현규의 ‘쇼케이스’

연등회 화려한 볼거리로 주말 도심 시선 사로잡아

지금 뜨는 뉴스

여의도 핫플됐다는 ‘이곳’…사전 예약에만 2000명 몰렸다

[타보니] 묵직한 외관에 날렵한 몸짓…GV80 쿠페 블랙

[타보니] PHEV로 완성한 슈퍼 SUV ‘람보르기니 우루스 SE’

부모 걱정이 달라졌다…에전에는 ‘차 조심’ 지금은?

월 50만원 3년 넣으면 2255만원…역대급 적급 나온다