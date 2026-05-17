KB국민은행, 12년 연속 ‘대한민국 최우수 수탁은행’ 선정

안정적 수탁 포트폴리오·전산시스템 평가

270여개 기관·7000여개 펀드자산 관리

(보도사진) KB국민은행, 아시안뱅커지 선정 ‘대한민국 최우수 수탁은행’ 12년 연속 수상 (1) 0 이영주 KB국민은행 수탁사업본부장(가운데)이 14일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 'The Asian Banker Global Financial Markets Awards 2026'에서 '대한민국 최우수 수탁은행'을 수상하고 있다./KB국민은행

KB국민은행이 아시안뱅커지로부터 12년 연속 대한민국 최우수 수탁은행으로 선정됐다. 안정적인 수탁 포트폴리오와 전산시스템, 내부통제 역량 등을 인정받은 결과라는 설명이다.KB국민은행은 지난 14일 아시안뱅커지가 주관한 'The Asian Banker Global Financial Markets Awards 2026'에서 '대한민국 최우수 수탁은행'에 선정됐다고 17일 밝혔다.아시안뱅커지는 1996년 싱가포르에 설립된 금융 전문기관이다. 아시아·태평양과 중동 지역 금융산업 관련 리서치와 컨설팅 서비스를 제공하며 매년 금융 부문별 심사를 통해 최우수 금융사를 선정하고 있다.아시안뱅커지는 KB국민은행이 안정적인 수탁 포트폴리오를 바탕으로 한국 수탁시장을 선도하고 있다고 평가했다. 안정적인 전산시스템과 전문인력, 내부통제 시스템, 차별화된 서비스도 주요 선정 배경으로 꼽았다.국민은행 측은 다양한 자산군에 대한 수탁 노하우와 경쟁력을 바탕으로 고객 맞춤형 서비스를 제공해 왔다고 설명했다. 국민은행은 국내외 자산운용사, 정부기관, 보험사 등 270여개 거래기관을 대상으로 7000여개 펀드자산을 보관·관리하며 시장 내 영향력을 확대하고 있다.국민은행 관계자는 "12년 연속 대한민국 최우수 수탁은행에 선정된 것은 국민은행에 보내주신 고객분의 변함없는 관심과 신뢰 덕분"이라며 "앞으로도 지속적인 고객가치 제고 노력과 내부역량 강화를 통해 고객이 믿고 편리하게 이용할 수 있는 국내 최고의 수탁은행으로 위상을 확고히 하겠다"고 말했다.