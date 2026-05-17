닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
중기벤처 제약ㆍ바이오

코오롱티슈진, 이규호 부회장 합류 첫 이사회…TG-C 상업화 드라이브

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260517010004524

글자크기

닫기

최정아 기자

승인 : 2026. 05. 17. 14:06

미 메릴랜드 록빌 본사서 정기 이사회 개최
이규호 부회장 전면 등판…오는 7월 'TG-C' 임상 3상 발표 앞둬
글로벌 사외이사 2인 새롭게 합류…전문성 강화
전승호 대표 "미 FDA 허가로 글로벌 기업 도약"
사진1.
코오롱티슈진 이사진이 지난 13일(현지시간) 이사회 이후 사진촬영을 진행중이다. (왼쪽부터) 김영준 감사, 얀 반 아커 사외이사, 전승호 코오롱티슈진 대표, 노문종 코오롱티슈진 대표, 김정인 사내이사, 이규호 사내이사, 로버트 앙 사외이사 ./ 코오롱티슈진
이규호 코오롱그룹 부회장이 합류한 코오롱티슈진 이사회가 처음으로 열렸다. 무릎 골관절염 치료제 'TG-C(옛 인보사)'의 글로벌 상업화를 앞두고 열린 이번 이사회에선 향후 성공적인 TG-C 경영 전략을 점검하고 논의했다.

코오롱티슈진은 지난 13~14일(현지시간) 미국 메릴랜드주 록빌 본사에서 신규 이사진이 참석한 가운데 정기 이사회 및 전략점검회의를 개최했다고 17일 밝혔다.

주목할만한 점은 이 부회장가 참석한 첫 이사회란 점이다. 이 부회장은 지난 3월 정기 주주총회를 통해 사내이사로 신규 선임됐다. TG-C의 임상 3상 톱라인 발표가 오는 7월로 예정된 만큼, 시장은 이 부회장의 이사회 합류를 TG-C 상업화에 대한 자신감의 표현으로 해석했다. 이 부회장의 참여를 계기로 이사회는 그룹 바이오 사업 역량을 코오롱티슈진에 집중시킬 것으로 전망된다.

TG-C 상업화에도 속도가 날 전망이다. 글로벌 사외이사 2인이 새롭게 합류했기 때문이다. 기존 1명이던 글로벌 사외이사가 2명으로 확대되면서 이사회의 현지 네트워크와 전문성이 한층 강화됐다는 평가다.

새로 합류한 얀 반 아커(Jan Van Acker)는 MSD 최고마케팅책임자(CMO) 및 수석부사장(Senior VP) 출신으로, 항암제 키트루다(Keytruda) 등 글로벌 블록버스터 신약의 상업화를 진두지휘한 커머셜 전문가다. 로버트 앙(Robert Yuen Lee Ang)은 외과의사 출신으로 Vor Bio 전(前) CEO를 거쳐 전략 컨설팅부터 BD(사업개발)까지 다양한 분야를 섭렵한 글로벌 바이오 전문가다.

전승호 대표이사는 이번 이사회와 전략점검회의를 직접 주재하며 임상 3상 데이터 발표 일정과 중장기 상업화 전략을 이사진과 공유했다. 전 대표는 "독립성과 전문성을 갖춘 이사회 구조가 확립된 만큼 TG-C의 미국 FDA(식품의약국) 품목허가(BLA)를 시작으로 코오롱티슈진이 글로벌 바이오 기업으로 도약할 수 있도록 긴밀한 협의를 이끌어갈 것"이라고 말했다.

한편 과거 '인보사'로 불렸던 TG-C는 무릎 통증 완화에만 그치는 기존 치료제와 달리 연골 기능 및 구조를 개선하는 근본적 치료제로 주목받고 있다. 업계에서는 향후 임상 3상 결과와 미국 FDA 허가 여부에 관심이 집중되고 있다.
최정아 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

KDDX, 6년 전 7조 예산에 갇혀 ‘좌초’ 위기.....이대통령 ‘적극재정’ 기조, 돌파구 될까

트럼프, ‘연료 고갈’ 쿠바 체제 압박 최고조…‘정부·공산당 위 군림’ GAESA 제재·라울 카스트로 기소 추진

트럼프 방중, 관계 안정 과시 속 교착 상태 그대로…시진핑, 대만·전략틀 주도

21세기 대군부인 역사 고증 논란 사과 “자주적 지위 훼손 지적 무겁게 받아들여”

이스라엘, 가자 공습으로 하마스 군사 책임자 알하디드 사살…휴전 이후 최고위급

“월드컵서 증명한다”, 황희찬·이강인·오현규의 ‘쇼케이스’

연등회 화려한 볼거리로 주말 도심 시선 사로잡아

지금 뜨는 뉴스

여의도 핫플됐다는 ‘이곳’…사전 예약에만 2000명 몰렸다

[타보니] 묵직한 외관에 날렵한 몸짓…GV80 쿠페 블랙

[타보니] PHEV로 완성한 슈퍼 SUV ‘람보르기니 우루스 SE’

부모 걱정이 달라졌다…에전에는 ‘차 조심’ 지금은?

월 50만원 3년 넣으면 2255만원…역대급 적급 나온다