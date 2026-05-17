구윤철, 런던서 한국경제 IR…G7 회의서 글로벌 불균형 해법 제시

HSBC·슈로더 등 글로벌 금융사 CEO 면담

영국·캐나다·독일 재무장관과 양자회담

260517구윤철 부총리-런던 한국경제설명회 및 G7 재무장관회의 참석 출국 -인청공항 (1) 0 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(오른쪽)이 17일 '런던 한국경제 투자설명회(IR) 및 주요 7개국(G7) 재무장관회의'에 참석하기 위해 인천공항을 통해 출국하고 있다./제공=재정경제부

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 글로벌 투자기관 대상 한국경제 투자설명회(IR)와 주요 7개국(G7) 재무장관회의 참석 등을 위해 유럽 순방길에 나섰다.17일 재경부에 따르면 구 부총리는 18일(이하 현지시간) 영국 런던에서 글로벌 주요 투자기관을 대상으로 한국경제 투자설명회를 개최한다. 이 자리에서 한국 경제의 글로벌 경쟁력과 자본시장 선진화, 초혁신경제 구현 등 핵심 정책 방향을 설명하고 적극적인 대(對)한국 투자 유치에 나설 계획이다.또 같은 날 HSBC, 슈로더 등 글로벌 금융회사 최고경영진과 면담을 갖고 한국 정부의 외환·자본시장 개혁 노력과 시장 접근성 개선 방안 등을 설명하며 협력을 요청할 예정이다.이어 구 부총리는 19일 프랑스 파리에서 열리는 G7 재무장관·중앙은행총재 회의에 참석한다. 이번 회의에는 G7 회원국과 한국, 인도 등 4개 초청국의 재무장관·중앙은행 총재, 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB)·경제협력개발기구(OECD) 등 주요 국제기구 대표가 참석한다.회의에서는 글로벌 불균형 해소와 상호이익 기반 국제 파트너십 구축, 국제개발협력 강화 방안 등이 주요 의제로 논의될 전망이다. 구 부총리는 중동전쟁 장기화 등 복합위기 대응을 위해 국제 공조가 필요하다는 점을 강조하고, 한국의 비상경제 대응 및 내수·투자 활성화 정책 등을 소개할 예정이다.이밖에 구 부총리는 내년 주요 20개국(G20) 의장국인 영국의 레이철 리브스 재무장관을 비롯해 프랑수아-필립 샴페인 캐나다 재무장관, 독일 라르스 클링바일 부총리 겸 재무장관 등과 양자 면담도 진행할 예정이다.