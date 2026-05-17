인니 대통령, 대표공약 무료급식 “문제 많다” 시인

프라보워, "많은 문제·도전이 사실"…수천명 건강이상 호소

반부패단체 ICW, 할랄 인증 예산서 5000만달러 차액 의혹 제기

사업 시작 1년 4개월…주6일→주5일로 이미 축소

clip20260517130112 0 지난해 1월, 인도네시아의 한 초등학교에서 정부의 무상급식을 먹고 있는 학생들의 모습/EPA 연합뉴스

인도네시아의 프라보워 수비안토 대통령이 자신의 대선 대표 공약인 무료급식 사업에 "많은 문제"가 있다고 시인했다. 지난해 1월 사업 시작 이후 수천 명이 건강 이상을 호소하고 5000만 달러(약 749억 원) 규모 부패 의혹까지 불거진 가운데 나온 발언이다.17일(현지시간) AFP 통신에 따르면 프라보워 대통령은 전날 동(東)자바주에서 한 연설에서 "많은 문제와 도전이 있는 것이 사실"이라며 "무료 영양 급식에는 많은 문제가 따라온다. 우리는 이를 바로잡아야 한다"고 말했다무료급식 사업은 프라보워 대통령이 2024년 대선에서 핵심 공약으로 내세운 수십억 달러 규모의 초대형 프로그램이다. 영양실조 퇴치를 명분으로 지난해 1월 본격 시행돼 올해 3월까지 6100만 명에게 급식을 제공한 것으로 집계됐다. 그러나 시행 직후부터 위생 관리 부실로 수천 명의 학생·시민이 건강 이상을 호소했고, 위생 우려와 부패 의혹을 이유로 사업 중단을 요구하는 비판이 잇따랐다.부패 의혹은 사업의 발목을 더 깊게 잡았다. 인도네시아의 대표 반(反)부패감시 단체인 인도네시아부패감시(ICW)는 지난주 무료급식 사업을 총괄하는 국가영양청의 다단 힌다야나 청장을 부패근절위원회(KPK)에 고발했다고 현지 언론이 전했다. ICW는 할랄(이슬람 율법에 따른 인증식품) 인증 조달 예산에서 약 5000만 달러의 차액이 발생했다고 KPK에 제출한 진정서에서 주장했다.프라보워 대통령은 이에 대해 "규칙을 위반하거나 권한을 남용하는 자는 누구든 가차 없이 조치하겠다. 자리에서 끌어내릴 것"이라고 못 박았다. 동시에 "무료 영양 급식은 우리나라에 매우 중요하다"며 "가는 곳마다 농민들이 '제발 사업을 중단하지 말아달라, 손주들이 끼니를 챙길 수 있게 해달라'고 말한다"고 시민의 지지를 강조했다.그러나 사업 규모는 이미 한 차례 축소된 상태다. 정부는 지난 3월 급식 제공 횟수를 주 6일에서 5일로 줄여 최대 40조 루피아(약 3조4400억 원)의 예산을 절감했다. 이란전쟁으로 인한 경제 충격에 대응하기 위해 단행된 긴축 조치였고, 무료급식이 가장 먼저 칼질 대상에 올랐다.