‘텃밭 뺏길라’…전북서 ‘여당 프리미엄론’ 힘 싣는 정청래

정청래 "민주당 소속 아니면 일하는 데 불편함 있어"

김관영 "해당 행위 엄단 감찰단 파견…개·돼지 취급"

與 "민주당 때리기 과해져…흠집 내기는 적반하장"

PYH2026051707940001300_P4 0 더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 17일 전북 전주대학교 JJ아트홀에서 열린 전북특별자치도당 선거대책위원회 발대식에 참석해 이원택 전북도지사 후보, 전북도당 공동상임선대위원장인 안호영 의원 등과 손을 잡고 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 박지원 전북 군산김제부안을 국회의원 보궐선거 후보, 김의겸 전북 군산김제부안갑 국회의원 재선거 후보, 안 의원, 이 후보, 정 대표, 전북도당 위원장인 윤준병 의원, 상임공동선대위원장인 한병도 원내대표. /연합

정청래 더불어민주당 대표가 주말인 17일 전북을 찾아 이원택 전북지사 후보 지원에 나섰다. 현직인 김관영 무소속 후보가 인지도를 앞세워 선전하자, 당 지도부가 직접 지역을 찾아 지지를 호소한 것이다. 정 대표는 전북 발전을 위해서는 당·정·청 간 긴밀한 협력이 중요하다고 강조하며 이 후보의 '여당 프리미엄'을 부각했다.정 대표는 이날 전북특별자치도당 선거대책위원회 발대식에서 "이원택 후보는 민주당을 위한, 민주당에 의한, 민주당의 후보"라며 "당의 주인인 당원에 의해 뽑힌 당원 주권 시대의 자랑스러운 후보"라고 말했다.그는 "당·정·청이 한 몸으로 뛸 때 대한민국과 국민이 발전한다"며 지방선거에서 민주당이 승리해야 지역이 직면한 문제를 해결하고 새로운 미래를 열 수 있다고 강조했다. 민주당을 탈당해 무소속으로 출마한 김 후보의 영향력을 의식해 이 후보에게 힘을 싣고 나선 것으로 풀이된다.앞서 김 후보는 금품 제공 의혹으로 민주당에서 제명된 뒤 무소속 전북도지사 출마를 선언했다. 최근 여론조사에서 김 후보가 현직 프리미엄을 바탕으로 이 후보를 앞서는 흐름을 보이자, 민주당 지도부는 '텃밭 사수'를 위해 이 후보 지원에 집중하고 있다.정 대표는 이날 오전 전북 익산 나바위성당에서 미사를 드린 데 이어 박지원 전북 군산시김제시부안군을 국회의원 후보 선거사무소 개소식에 참석하는 등 전북 민심 확보에 공을 들였다. 정 대표는 미사 후 기자들과 만나서도 "민주당이 원팀으로 움직여야 모든 일에서 효율적"이라며 "민주당 소속이 아니라면 일하는 데 불편함이 있을 것"이라고 밝혔다.이에 김 후보 측 선거대책위원회는 정 대표를 공개 비판하며 맞불을 놓고 있다. 선대위는 전날 논평에서 "정청래 지도부는 '새만금 속도전'을 꺼내 민주당 후보 지지를 통사정하더니, 최근에는 김관영을 돕는 당원들의 해당 행위를 엄단하겠다며 암행감찰단을 파견했다"며 "김관영을 죽이기 위해 전북을 겨냥해 표적 감찰을 벌이는 것은 전북도민을 개·돼지로 취급한다는 방증"이라고 했다.강준현 민주당 수석대변인은 이와 관련해 "김 후보의 민주당 때리기가 과해지고 있다"며 "이 후보는 당에서 정상적인 경선을 통해 공천받은 후보이고, 다른 후보를 돕는 건 해당 행위다. 이를 막는 것은 당의 책무"라고 반박했다. 이어 "막말까지 하며 당에 흠집을 내는 건 적반하장"이라고 비판했다.한편 두 후보는 최근 불거진 '정청래 암살단 모집' 의혹과 관련해서는 한목소리로 우려를 표했다. 민주당은 정 대표를 향한 집단적 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보를 받고 당 차원에서 경찰 수사 의뢰와 신변 보호를 요청했다는 입장이다.