롯데홈쇼핑, 업계 첫 ‘챗GPT 쇼핑앱’ 출시

대화만으로 상품 검색·혜택 확인·구매 가능

생성형 AI 기반 ‘원스톱 쇼핑’ 서비스 구현

clip20260518140017 0 롯데홈쇼핑 챗GPT 전용앱 출시./롯데홈쇼핑

롯데홈쇼핑이 업계 최초로 챗GPT(ChatGPT)에서 자사 서비스를 이용할 수 있는 전용 애플리케이션(앱)을 선보인다. 생성형 인공지능(AI)을 활용한 유통업계의 '대화형 쇼핑' 경쟁이 본격화하는 모습이다.롯데홈쇼핑은 챗GPT 내에서 대화만으로 방송 및 상품 검색, 혜택 확인, 구매까지 가능한 AI 기반 쇼핑 서비스를 출시한다고 18일 밝혔다.이용자는 별도의 앱 설치나 웹사이트 접속 없이 챗GPT 메뉴 탭에서 '앱스(Apps)'를 선택한 뒤 검색창에 '롯데홈쇼핑'을 입력해 서비스를 이용할 수 있다.대화만으로 '편성표' '인기 프로그램 방송 일정' '카테고리별 방송·상품 정보' 등을 제공한다. 추천 상품은 구매 링크로 바로 연결돼 실제 구매까지 이어진다.'오늘 방송 프로그램 알려줘' '최유라쇼 상품 알려줘' '주방용품 방송 언제 해?' '이달 할인 혜택과 오늘 특가 상품 알려줘' 등의 질문만으로 원하는 정보를 확인할 수 있다.롯데홈쇼핑의 실제 쇼핑 데이터와 연동해 고객 맞춤형 상품 및 방송 정보를 제공하는 것이 특징이다.롯데홈쇼핑 관계자는 "초개인화된 AI 에이전트 시대 흐름에 맞춰 원스톱 쇼핑 기능을 구현했다"며 "고객들이 더 쉽고 빠르게 원하는 상품을 찾을 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.