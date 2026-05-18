송호성 기아 사장 “보스턴다이내믹스 IPO, 2028년 적기”

"휴머노이드 대량 양산 시기 맞춰야"

스마트공장·자동화산업전-102 0 지난 3월 서울 강남구 코엑스 전관에서 열린 2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'에 방문한 시민들이 현대자동차그룹의 로보틱스 자회사 보스턴다이나믹스의 아틀라스와 함께 기념촬영을 하고 있다. /박상선 기자

송호성 기아 사장이 현대자동차그룹의 로보틱스 자회사 보스턴다이나믹스의 기업공개(IPO) 시기를 처음으로 언급했다.18일 업계에 따르면 송 사장은 싱가포르·홍콩 해외 기업설명회(NDR)에 참석해 "휴머노이드 대량 양산이 시작되는 2028년이 적절한 시기라고 판단한다"고 말했다.앞서 현대차그룹은 로봇 양산을 위한 구체적인 로드맵을 가동하고 있다. 2028년까지 반복 동작을 수행하는 아틀라스 3만대를 산업 현장에 투입하고 2030년에는 고도화된 범용 로봇을 보급할 예정이다.대규모 설비 투자와 생산 확대를 위해서는 자본 조달이 필수적인 만큼, 시장에서는 보스턴다이나믹스가 중장기적으로 상장 수순에 들어갈 가능성을 높게 보고 있다. 다만 송 사장은 "내부적으로는 아직 IPO 시점이나 외부 자금조달 추진 여부도 결정하지 않아 구체적으로 언급하기에는 이르다"고 설명했다.이날 송 사장은 아틀라스의 경제성에 대해서도 언급했다. 그는 "미국 자동차 노동자의 평균 임금과 퇴직급여, 의료비 등을 포함하면 연간 인건비가 20만~25만 달러 수준"이라며 "2교대기준 노동자 2명을 대체할 수 있다면 로봇단가가 30만~40만 달러 수준이어도 충분한 경제성이 나온다"고 밝혔다.현재 아틀라스 가격은 대당 20만~40만달러 수준으로 알려졌다. 아틀라스는 프레스·도장 등 작업 강도가 높은 공정부터 투입될 전망이다. 또 2028년 메타플랜트 아메리카를 시작으로 2029년 미국 조지아 기아 공장에 배치할 예정이다.