현대 N, ‘녹색 지옥’ 11년 연속 완주… 차세대 고성능 엔진 검증까지

뉘르부르크링 24시서 TCR 클래스 6년 연속 우승 달성

차세대 2.5 터보 엔진 탑재 N1 컵카 완주… 내구성 입증

WRC·WEC까지 확대된 현대차그룹 모터스포츠… 브랜드 혁신 가속

2026-N24-HMSG-JPW-8289.jpg 0 2026 뉘르부르크링 24시에서 TCR 클래스 6년 연속 우승·11년 연속 완주를 달성한 현대 N팀./현대차

2026-N24-HMSG-JPW-9368.jpg 0 새로운 파워트레인을 장착하고 출전한 엘란트라 N 컵카./현대차

2026-N24-HMSG-JPW-3957.jpg 0 뉘르부르크링 24시 중 트랙을 달리고 있는 엘란트라 N TCR./현대차

현대자동차 고성능 브랜드 '현대 N'이 독일 뉘르부르크링 24시 내구레이스에서 11년 연속 완주에 성공했다. 더불어 TCR 클래스 6연패와 함께 차세대 고성능 엔진의 내구성 검증까지 마무리하며 현대차의 고성능 기술력을 다시 한번 입증했다.18일 현대차는 지난 16~17일(현지시간) 독일 라인란트팔츠주 뉘르부르크에서 열린 '2026 뉘르부르크링 24시 내구레이스'에 출전한 엘란트라 N TCR 1대와 엘란트라 N1 컵카 2대 등 출전한 3대 모두 완주에 성공했다고 밝혔다.특히 엘란트라 N TCR은 양산차 기반 전륜 투어링카가 경쟁하는 TCR 클래스에서 우승하며 6년 연속 클래스 우승 기록을 이어갔다. 현대 N은 지난 2016년 첫 출전 이후 올해까지 11년 연속 완주 기록도 달성했다.독일 뉘르부르크링 24시는 세계에서 가장 혹독한 내구 레이스 가운데 하나로 꼽힌다. 총 길이 25.378㎞의 서킷은 최대 300m에 이르는 고저차와 약 170개의 코너로 이뤄져 '녹색 지옥(The Green Hell)'이라는 별칭으로 불린다. 24시간 동안 극한의 주행 환경을 견뎌야 하는 만큼 난도가 높아 평균 완주율은 60~70% 수준에 그친다.완주 자체만으로도 차량의 내구성과 주행 성능을 입증할 수 있는 대회다. 이런 무대에서 현대차가 11년 연속 완주와 6년 연속 클래스 우승을 동시에 달성한 것은 고성능 브랜드 N의 기술력이 안정적인 수준에 올라섰음을 보여준다는 평가다.올해 대회에서는 차세대 고성능 파워트레인 검증도 함께 이뤄졌다. 현대차는 향후 N 모델에 탑재할 신규 2.5 터보 엔진 기반의 '엘란트라 N1 컵카' 2대를 처음 투입했다. 기존 2.0 터보 엔진보다 배기량을 키운 만큼 상위 클래스인 SP4T에 출전했다.차세대 파워트레인을 장착한 엘란트라 N1 컵카에는 현대차 N 페스티벌을 통해 성장한 김규민·김영찬·신우진 등 국내 젊은 드라이버들이 탑승했다. 두 차량 모두 완주에 성공하며 엔진 성능과 내구성을 극한 환경에서 검증했다는 게 현대차 설명이다.현대차는 '현대 주니어 드라이버' 프로그램을 통해 유망 선수들의 글로벌 무대 경험 확대에도 힘을 쏟고 있다. 모터스포츠를 양산차 기술 개발의 시험대로 활용하는 전략도 이어가고 있다. 실제 현대 N은 지난 2016년 i30 테스트카에 프로토타입 2.0 터보 세타 엔진을 적용해 뉘르부르크링에서 검증한 뒤 양산 성능 개발에 활용한 바 있다.업계에서는 현대차그룹이 모터스포츠를 단순 마케팅이 아니라 브랜드 경쟁력 강화와 기술 검증 플랫폼으로 적극 활용하고 있다고 보고 있다. 현대 N은 WRC와 TCR, 뉘르부르크링 등을 통해 고성능 기술 데이터를 축적하고 있으며, 제네시스 역시 고성능 브랜드 '마그마'를 앞세워 세계내구선수권(WEC)에 도전하고 있다.실제 현대차는 WRC 제조사 부문 우승과 드라이버 챔피언 배출에 성공했고, 제네시스 마그마 레이싱은 올해 WEC 데뷔 시즌에 포인트 획득까지 이뤄내며 존재감을 키우고 있다. 과거 대중 브랜드 이미지가 강했던 현대차그룹이 글로벌 모터스포츠를 기반으로 고성능·프리미엄 브랜드 이미지를 강화하고 있다는 분석이 나오는 이유다.박준우 현대차 N매니지먼트실장(상무)은 "6년 연속 TCR 클래스 우승과 차세대 고성능 엔진의 내구성을 뉘르부르크링에서 입증해 뜻깊다"며 "현대 N은 검증된 내구성과 성능을 바탕으로 기술적 가치를 공고히 하고, 모터스포츠를 통해 축적한 기술력으로 더 많은 고객에게 운전의 즐거움을 선사할 것"이라고 말했다.