사보원, 사회서비스 바우처 모바일 결제 활성화…“기능 개선·이벤트 진행”

결제 전환 실적 우수제공 기관에 포상

간편·자동 로그인 등 사용자 편의성 개선

[이미지 자료] 스마트폰 결제 활성화 이벤트 안내문 0 한국사회보장정보원의 사회서비즈 전자바우처 스마트폰 결제 활성화 이벤트 안내문./한국사회보장정보원

한국사회보장정보원이 사회서비스 전자바우처의 스마트폰 결제를 활성화하기 위해 편의성 개선과 이벤트 전개에 나섰다.사회보장정보원은 사회서비스 전자바우처 스마트폰 결제 활성화 이벤트'를 진행한다고 18일 밝혔다.이벤트는 모바일 중심으로 변화하는 결제 환경에 맞춰 사회서비스 전자바우처의 스마트폰 결제를 활성화하고, 결제 투명성 강화와 제공인력의 업무 편의성 향상을 위해 마련됐다는 설명이다.다음 달 말까지 진행되는 이벤트는 장애인활동지원사업, 산모·신생아 건강관리 지원사업 등 바우처 자체지불형 사업 제공기관 및 제공인력이 참여 대상이다. 스마트폰 결제 앱으로 서비스를 결제하면 자동 응모된다.사회보장정보원은 참여기간 동안 스마트폰 결제 전환 실적이 우수한 제공기관 4개소에 각 30만원의 포상금을 지급하고, 우수기관 소속 제공인력 중 결제건수 증가 상위 150명에게는 2만원 상당의 온누리상품권을 지급할 예정이다.김현준 사회보장정보원 원장은 "모바일 기반 결제 확대를 통해 사회서비스 결제의 투명성과 효율성을 높이고 현장의 편의성도 강화해 나가겠다"고 말했다.한편 사회보장정보원은 전용단말기와 스마트폰 중 선택해 결제할 수 있는 바우처의 스마트폰 결제 확대를 위해 간편·자동 로그인 등 사용자 편의 기능 개선을 지속적으로 추진하고 있다.