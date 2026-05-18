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김산 무안군수 후보 “보육교사 처우 개선·돌봄 강화 적극 추진”

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무안 이명남 기자

승인 : 2026. 05. 18. 17:14

어린이집 원장들과 보육 정책 개선 방안 논의
김산 무안군수
김산 더불어민주당 무안군수 후보가 어린이집 원장들과 후보 사무실에서 간담회를 열고 있다./김산 후보 캠프
더불어민주당 김산 무안군수 후보가 보육 환경 개선과 돌봄 체계 강화를 위한 정책 행보를 이어가고 있다.

무안군 어린이집 원장들로 구성된 연합회원 16명은 18일 김산 후보 선거사무소를 찾아 지역 보육 발전과 보육서비스 질 향상을 위한 정책 간담회를 가졌다.

이날 간담회에서는 저출산 시대에 대응하기 위한 실효성 있는 보육 정책 필요성이 주요 화두로 논의됐다. 연합회 측은 비담임 교사 지원 확대와 노후시설 환경개선비 지원 등을 포함한 5대 정책을 건의했다.

특히 현장 보육교직원의 과중한 업무 부담을 완화하기 위해 운영비 지원 확대와 교사 대 아동 비율 축소(0세반 1대 2, 1세반 1대 4) 등 실질적인 처우 개선 방안을 강력히 요청했다.

또 신축 예정인 무안군 청사 내 어린이집 시설을 긴급 시간제 보육이 가능한 거점형 다목적 돌봄센터 및 체험센터로 전환해 돌봄 사각지대를 해소해 줄 것을 제안했다.

이에 대해 김산 후보는 "현장의 목소리가 고스란히 담긴 정책 제안을 적극 검토해 실효성 있는 예산 편성과 맞춤형 행정 지원이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "보육교사가 안정적인 환경에서 근무해야 아이들도 건강하게 성장할 수 있다"며 "아이와 부모 모두 안심할 수 있는 보육환경 조성을 위해 지속적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.
이명남 기자

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