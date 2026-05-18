외국인 누구나 참여 OK…한글누리, ‘한글페스타 2026’ 개최

1 0 한글 영상 공모전 '한글페스타 2026'.

재단법인 한글누리는 오는 8월 13일까지 세계인이 함께 쓰는 한글 영상 공모전 '한글페스타 2026'을 개최한다고 18일 밝혔다.올해로 4회째를 맞이한 한글페스타는 전 세계 다양한 문화에 대한 이야기를 한글 또는 누리한글로 표기한 영상을 만드는 공모전으로, 외국인이라면 누구나 참여 가능하다.올해는 지난해 한글페스타를 통해 한글누리가 처음 선보인 누리한글이 적용된다. 누리한글은 훈민정음의 창제원리와 자형을 기반으로 세계 여러 언어의 소리를 한글로 적을 수 있도록 한글누리에서 제안하는 표기 체계이다.한글누리는 지난해 발표한 누리한글의 공통 규칙을 개정했으며, 이에 맞춰 영어, 중국어, 스페인어, 일본어 등 총 4개 언어의 표기안도 업데이트해 이번 공모전에 적용한다.한글페스타 2026은 한글 분야와 누리한글 분야 총 두 가지 분야로 운영된다. 한글 분야는 기본 자음 14자와 기본 모음 10자로 이뤄진 현대 한글 문자 체계를, 누리한글 분야는 한글누리 재단이 제안하는 누리한글 4개 언어의 표기안을 토대로 참가자 언어의 말소리를 표기하면 된다.두 분야의 주제는 참가자 나라 또는 민족의 전통 음식이나 전통 놀이 소개로 동일하다. 참가자는 두 개의 주제 중 하나를 선택해 2~5분 분량의 영상을 제작하고, 참가자 언어의 말소리를 현대 한글 또는 누리한글로 자막에 표기해 제출하면 된다.공모전 수상작은 10월 1일 한글페스타 홈페이지를 통해 발표된다. 두 분야를 통틀어 최우수 1인을 선정해 '세종상'과 상금 1만 달러를 수여하고, 이를 포함해 각 분야별 1등부터 5등 수상자 등 총 99명에게 총 6만2000달러의 상금과 상장을 시상한다.한글누리 관계자는 "지난해 발표한 누리한글을 갱신해 한글페스타 2026을 통해 선보이는 만큼, 세계 여러 언어의 소리를 한글 또는 누리한글로 표현하는 다양한 시도가 이어지길 기대한다"고 말했다.한편 경동나비엔은 한글 사용 확대에 뜻을 함께 하기 위해 '한글누리'를 후원하고 있다.