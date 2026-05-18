李대통령, ‘탱크데이’ 스타벅스 일갈…“저질 장사치 막장행태에 분노”

|이재명 대통령, 5·18 민주묘지 방명록 작성
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|이재명 대통령이 18일 광주 북구 5·18 민주묘지를 찾아 참배에 앞서 방명록을 작성하고 있다. 이재명 대통령은 "함께 사는 세상, '5·18 정신'으로 국민이 주인인 나라. 국민이 함께 행복한 대한민국 반드시 만들겠습니다"라고 남겼다. /제공=청와대
이재명 대통령은 5·18 민주화운동 46주년을 맞은 18일 '5·18 탱크데이'라는 이름의 이벤트를 진행한 스타벅스를 향해 "대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주주의 가치를 부정하는 이런 저질 장사치의 비인간적 막장행태에 분노한다"고 강하게 비판했다.
이 대통령은 이날 엑스(X)에 "역사적인 광주 5·18 민주화운동 기념일에 광주희생자들과 광주시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 '5.18 탱크데이' 이벤트라니"라며 이렇게 썼다.
이 대통령은 "그 날 억울하게 죽어간 생명이 대체 몇이고 그로 인한 정의와 역사의 훼손이 얼마나 엄혹한데 무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀을까요?"라고 반문했다.
이어 "마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것"이라며 "5.18 유가족 피해자들에게 사과는 했나"라고 직격했다.
한편 정용진 신세계그룹 회장은 이날 해당 이벤트를 진행한 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표를 경질했다.
- 홍선미 기자
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