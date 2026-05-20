경기평택항만공사, 공식 홈페이지 전면 개편…공공서비스 접근성·편의성 강화

반응형 웹과 다국어 운영 구조 적용...안내선·회의실 예약과 CMS 기반 콘텐츠 관리 반영

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경기평택항만공사(사장직무대행 김금규)가 대외 정보 제공 효율성을 높이고 공공서비스 전달 체계를 정비하기 위해 공식 대표 홈페이지를 전면 재구축했다고 20일 밝혔다.

이번 웹사이트 개편 사업은 기관 소개, 항만 안내, 정보공개, 민원, 예약 서비스를 단일 플랫폼 안에서 유기적으로 이용할 수 있도록 아키텍처를 재설계한 것이 핵심이다.

기존 홈페이지에 분산돼 있던 공공정보 제공 구조를 전면 정비하고, 이용자가 원하는 메뉴에 보다 직관적으로 접근할 수 있도록 정보 접근성을 개선하는 데 초점이 맞춰졌다.

경기평택항만공사는 공공정보와 항만 관련 안내, 참여형 서비스, 온라인 예약 기능을 대표 홈페이지 내로 통합 연계하는 방향을 설정했으며, 이에 따라 전체 메뉴 체계와 사용자 화면 흐름이 재배치됐다.

사용자 경험(UX) 측면에서는 정보 탐색과 서비스 이용 과정을 일원화했다. 공사 소개, 주요 사업, 항만 정보, 정보공개, 공사 소식 등 핵심 메뉴를 시각적으로 재구성했으며, 항만안내선 및 회의실 예약 기능은 독립된 서비스 영역으로 구축해 이용 편의성을 높였다.

또한 통합 검색 기능과 참여형 메뉴를 강화해 정보 확인부터 문의, 신청, 예약까지 단일 흐름으로 연결되도록 설계했다.

이번 개편에는 반응형 웹 기술도 적용됐다. 데스크톱뿐 아니라 모바일, 태블릿 등 다양한 스마트 기기 환경에서도 최적화된 화면을 제공할 수 있도록 구성했으며, 국문 콘텐츠를 기반으로 한 다국어 운영 구조를 반영해 향후 글로벌 이용자 대응력도 확보했다.

구축 범위는 대표 홈페이지 프론트엔드 및 백엔드 전면 재구축을 비롯해 공공정보 메뉴 정비, 항만 안내 디지털 콘텐츠 구성, 온라인 예약 시스템 반영, 다국어 웹 구조 설계, 반응형 UI 적용, 통합 검색 엔진 연동, CMS(콘텐츠관리시스템) 기반 관리 환경 정비까지 포함된다.

특히 실시간 데이터 처리가 필요한 항만안내선·회의실 예약 서비스와 지속적인 업데이트가 필요한 공지사항, 정보공개 자료실을 동시에 수용할 수 있도록 백오피스 운영 구조와 사용자 화면을 통합 개선한 점이 기술적 특징이다.

해나소프트는 이번 프로젝트에서 단순 디자인 개선을 넘어 공공서비스 아키텍처를 재설계하는 역할을 수행했다. 대메뉴와 서브메뉴 체계를 직관적으로 재정비하고, 행정 정보와 예약·참여 기능이 혼재되지 않도록 화면 동선을 분리했다. 또한 CMS 기반 콘텐츠 관리 환경을 구축해 효율적인 운영이 가능하도록 했다.

경기평택항만공사 홈페이지 재구축은 단순한 시각적 개편을 넘어 공공정보 공개 방식, 예약 행정 서비스, 다국어 인프라, 콘텐츠 관리 체계를 종합적으로 개선한 사업이다. 기관 정보와 서비스 구조를 재정렬하고 운영 시스템과 사용자 환경을 동시에 정비한 공공 웹서비스 구축 사례로 평가된다.

이번 프로젝트의 정보구조 설계(IA), UI·UX 고도화, 반응형 웹 구현 및 주요 기능 개발은 IT 전문 기업 해나소프트가 전담 수행했다.