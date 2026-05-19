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[포토]레고 월드컵 트로피 들고 “대~한민국”

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박상선 기자

승인 : 2026. 05. 19. 14:34

레고코리아는 19일 서울 용산구 레고스토어 용산점에서 '2026 FIFA 북중미 월드컵'을 앞두고 축구를 테마로 한 '레고 에디션' 신제품 11종을 선보였다.

이날 선보인 레고 에디션 신제품 11종은 'FIFA 월드컵 공식 트로피'을 비롯해 리오넬 메시, 크리스티아누 호날두, 킬리안 음바페, 비니시우스 주니오르 등 세계적인 축구 선수 4인과 협업한 제품 등 다채로운 축구 테마 라인업으로 구성됐다.
박상선 기자

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