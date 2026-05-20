두산로보틱스, 독일 프랑크푸르트로 유럽지사 이전…영업·서비스·교육 강화

20일 ㈜두산은 최근 독일 프랑크푸르트에서 두산로보틱스 유럽지사 개소식을 진행했다고 20일 밝혔다.
두산로보틱스는 2024년 유럽 주요 국가의 시스템 통합(SI) 업체 및 딜러사와 파트너십을 구축하고 독일 뒤셀도르프에 유럽지사를 설립했다.
서비스 측면에서는 현지 A/S 범위를 개별 부품 단위 교체까지 확대하고, 서비스에 필요한 부품 및 수리 장비를 현지에 상시 비치한다. 수리 교육도 현지에서 직접 진행해 대응 속도를 높이기로 했다. 또 고객이 사용하고 있는 로봇에 문제가 발생할 경우 즉시 대체 로봇을 현장에 투입해 가동 공백을 최소화하고, VOC(고객의 소리)에 신속히 대응할 방침이다.
교육 체계도 현지 중심으로 강화한다. 고객사와 SI 업체를 대상으로 초급·중급·고급 과정을 월 2회 이상 정기 운영한다. 실제 제품을 직접 분해하고 수리하는 '라이브 리페어(Live Repair) 교육'도 새롭게 도입한다. 이를 통해 현장 실무 역량을 높이고, 교육 만족도 제고를 통한 재구매 유도도 기대하고 있다.
두산로보틱스는 로봇 솔루션들을 상시로 경험할 수 있는 쇼룸을 운영해 잠재 고객에 대한 영업력을 강화해 나갈 계획이다. 나아가 고객이 유럽지사 엔지니어들과 함께 맞춤형 로봇 솔루션을 개발할 수 있는 '애플리케이션 센터'도 구축하기로 했다.
박인원 두산로보틱스 사장은 "유럽 교통의 요충지인 프랑크푸르트로의 이전을 통해 현지 고객과 파트너사에 보다 신속하고 다양한 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련했다"며 "단순 제품 공급을 넘어 현지 밀착형 서비스와 교육 인프라를 완성해 유럽 시장에서의 브랜드 신뢰도와 사업 경쟁력을 꾸준히 높여 나가겠다"고 말했다