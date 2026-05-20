두산로보틱스, 독일 프랑크푸르트로 유럽지사 이전…영업·서비스·교육 강화

대외_개소식 기념사진 0 박인원 두산로보틱스 사장(왼쪽 네번째)이 독일 프랑크푸르트에서 열린 두산로보틱스 유럽지사 개소식에서 관계자들과 기념촬영하고 있다. /두산

두산로보틱스가 유럽지사를 독일 프랑크푸르트로 확장 이전했다. 기존 영업 중심의 거점을 벗어나, 서비스·교육·쇼룸 기능을 현지에서 직접 운영하는 체계를 갖추기 위한 전략적 결정이다.20일 ㈜두산은 최근 독일 프랑크푸르트에서 두산로보틱스 유럽지사 개소식을 진행했다고 20일 밝혔다.두산로보틱스는 2024년 유럽 주요 국가의 시스템 통합(SI) 업체 및 딜러사와 파트너십을 구축하고 독일 뒤셀도르프에 유럽지사를 설립했다.서비스 측면에서는 현지 A/S 범위를 개별 부품 단위 교체까지 확대하고, 서비스에 필요한 부품 및 수리 장비를 현지에 상시 비치한다. 수리 교육도 현지에서 직접 진행해 대응 속도를 높이기로 했다. 또 고객이 사용하고 있는 로봇에 문제가 발생할 경우 즉시 대체 로봇을 현장에 투입해 가동 공백을 최소화하고, VOC(고객의 소리)에 신속히 대응할 방침이다.교육 체계도 현지 중심으로 강화한다. 고객사와 SI 업체를 대상으로 초급·중급·고급 과정을 월 2회 이상 정기 운영한다. 실제 제품을 직접 분해하고 수리하는 '라이브 리페어(Live Repair) 교육'도 새롭게 도입한다. 이를 통해 현장 실무 역량을 높이고, 교육 만족도 제고를 통한 재구매 유도도 기대하고 있다.두산로보틱스는 로봇 솔루션들을 상시로 경험할 수 있는 쇼룸을 운영해 잠재 고객에 대한 영업력을 강화해 나갈 계획이다. 나아가 고객이 유럽지사 엔지니어들과 함께 맞춤형 로봇 솔루션을 개발할 수 있는 '애플리케이션 센터'도 구축하기로 했다.박인원 두산로보틱스 사장은 "유럽 교통의 요충지인 프랑크푸르트로의 이전을 통해 현지 고객과 파트너사에 보다 신속하고 다양한 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련했다"며 "단순 제품 공급을 넘어 현지 밀착형 서비스와 교육 인프라를 완성해 유럽 시장에서의 브랜드 신뢰도와 사업 경쟁력을 꾸준히 높여 나가겠다"고 말했다