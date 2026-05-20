현대건설이 쏘아올린 ‘GTX 철근 누락’…정치권 공방·정비사업 조합원 불안까지 번져

20일 국회 국토교통위 긴급 전체회의 열려

국토부 장차관 및 현대건설 대표 등 관계기관 관계자 참석

당초 8월 무정차 통과 시작으로 하반기 정식 정차 계획 차질

반포·압구정 일대 조합 사이 안전 우려도

GTX 철근 누락 관련 국토위 현안 보고 출석한 관계자들 0 사진 왼쪽부터 이안호 국가철도공단 이사장, 이한우 현대건설 대표이사, 감리사인 삼안 대표이사, 임춘근 서울시 도시기반시설본부장, 진재섭 서울시 도시철도 국장이 20일 오전 국회 국토교통위원회에서 열린 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 공사 현장 철근 누락 관련 현안 질의에 출석해 있다./연합뉴스

현대건설이 시공을 맡은 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 삼성역 구간의 철근 누락 사실이 뒤늦게 드러나면서 파장이 일파만파 확산하고 있다. 국토교통부가 해당 구간에 대한 전면 재검토 방침을 밝힌 가운데 정부와 지방자치단체 간 책임 공방까지 이어지며 개통 연기와 사업 지연 우려도 커지는 모습이다. 여기에 현대건설이 시공사로 참여 중인 일부 도시정비사업 현장에서도 조합원 불안이 고조되고 있다. 여기에다 현대건설 대표까지 국회에 출석한 데 따라 시공 신뢰도 논란도 당분간 이어질 전망이다.20일 건설업계와 정치권에 따르면 국회 국토교통위원회는 이날 GTX 철근 누락 논란과 관련한 긴급 전체회의를 열고 현안 질의를 진행했다. 회의에는 김윤덕 국토교통부 장관을 비롯한 국토부 관계자와 대도시권광역교통위원장, 이한우 현대건설 대표 등이 출석해 사고 경위와 책임 소재 등을 둘러싼 질의응답을 이어갔다.이번 논란은 현대건설이 시공한 GTX-A 노선 삼성역 구간에서 설계 기준에 미달하는 철근 배근 사실이 뒤늦게 확인되면서 불거졌다. 전체 기둥 218개 가운데 80개에서 철근 누락이 확인됐으며, 이 중 50개는 설계 기준에 미달한 것으로 조사됐다. 누락된 철근 규모는 약 178톤에 달하는 것으로 알려졌다.현대건설 측은 지난해 말 해당 사실을 인지한 직후 서울시에 즉시 보고했고, 이후 보강 방안도 제출했다는 입장이다. 회사 측은 실제 구조 안전성에는 문제가 없으며 필요한 보강 조치를 통해 충분한 안전 확보가 가능하다고 설명하고 있다.하지만 정치권과 시민사회에서는 단순 시공 오류를 넘어 관리·감독 체계 전반의 문제라는 지적이 끊이질 않고 있다. 특히 사업 초기 단계에서 문제가 확인됐음에도 불구하고 대외적으로 즉각 공개되지 않았다는 점을 두고 비판이 이어지고 있다.이에 이한우 대표도 "모든 책임을 통감하고 고개를 들 수 없다. 직접적인 원인 제공자로서 너무 마음이 무겁고 이는 현대건설의 불찰"이라며 "다시는 이런 일이 발생하지 않도록 안전과 품질을 최우선으로 삼겠다"고 고개를 숙였다.국토부 역시 이번 사안을 엄중하게 보고 있다. 정부는 해당 구간에 대한 전면 재검토 방침을 밝히고 외부 전문가 검증 절차 등을 추진 중이다. 이에 따라 당초 오는 8월 삼성역 구간 무정차 통과를 시작으로 GTX-A 노선의 두 구간을 연결한 뒤, 내년 하반기 삼성역 정식 정차를 추진하려던 계획에도 차질이 불가피할 것이란 전망이 나온다.업계에서는 안전성 검증과 추가 보강 작업, 관계기관 협의 등에 상당한 시간이 소요될 가능성이 큰 만큼 당초 예정됐던 무정차 통과 일정도 사실상 어려워졌다는 시각이 적지 않다. 일각에서는 실제 정상 운영 시점이 내년 이후로 늦춰질 가능성도 제기된다.관계기관 간 책임 공방도 본격화하는 분위기다. 서울시는 현대건설로부터 관련 내용을 보고받은 뒤 필요한 절차를 진행했다는 입장인 반면, 국토교통부와 국가철도공단 측은 보다 조기 공개와 추가 점검이 필요했다는 시각을 내비치고 있다.이 같은 논란은 국회에서 여야 공방으로도 번졌다. 야당 위원들은 국토부와 국가철도공단의 관리·감독 부실 가능성을 집중 추궁한 반면, 여당 위원들은 서울시의 대응 과정과 후속 조치 등을 문제 삼으며 책임론을 제기했다.