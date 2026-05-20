KT&G, 국내 농가와 상생 위해 잎담배 매입 가격 인상

유류비 지원 등 전년比 약 22억원 인상

경작인 건강검진·자녀장학금 총 4억원 전달

ㅇ 0 KT&G가 19일 국내 잎담배 농가와의 상생 협력을 위해 국산엽 매입 가격 인상과 복지증진 지원금 4억원 전달을 진행했다. 사진은 정성헌 KT&G 구매운영본부장(왼쪽)과 장성우 엽연초생산협동조합중앙회장이 기념촬영을 하는 모습./KT&G

KT&G가 유류비 상승과 인건비 부담 등으로 어려움을 겪는 잎담배 경작인 지원에 나섰다. 국산 잎담배 매입 가격을 인상하고 농가 복지 지원도 확대하며 상생 행보를 강화하는 모습이다.KT&G는 최근 고유가와 인건비 상승 등으로 비용 부담이 커진 잎담배 농가를 지원하기 위해 국산엽 매입에 지난해보다 약 22억원을 추가 투입한다고 20일 밝혔다. 물가 상승분을 웃도는 수준의 지원을 통해 농가와의 상생 협력을 강화하겠다는 방침이다.농가 복지 지원도 이어간다. KT&G는 지난 19일 연초생산안정화재단에서 엽연초생산협동조합중앙회에 총 4억원 규모의 지원금을 전달했다. 지원금은 잎담배 재배 농업인의 건강검진비와 경작인 자녀 장학금으로 활용되며 약 750명이 혜택을 받을 예정이다.KT&G는 지난 2013년부터 14년째 건강검진비와 장학금을 지원하고 있다. 지금까지 누적 수혜 인원은 약 1만6500명에 달한다. 고령화와 인건비 상승 등으로 어려움을 겪는 농가의 부담을 줄이기 위한 차원이다.이와 함께 KT&G는 2002년부터 매년 국산 잎담배를 전량 매입해 농가의 안정적인 소득 기반 마련을 지원하고 있다. 영농기 자금난 해소를 위해 구매 예정 대금의 30%를 4~5월 무이자로 선지급하고 있으며, 기존 9월부터 진행하던 잎담배 매입 시기도 7월로 앞당겨 대금을 조기 지급하고 있다.또한 잎담배 모종 이식과 수확철에는 임직원 봉사활동도 이어가고 있다. KT&G는 지난 2007년부터 약 20년째 농촌 일손 돕기 활동을 진행 중이다.정성헌 KT&G 구매운영본부장은 "최근 중동 정세 불안에 따른 유류비 상승과 높은 인건비 등으로 농가 부담이 커지고 있다"며 "핵심 파트너인 잎담배 농가와 동반성장을 위해 지속적인 상생 활동을 이어가겠다"고 말했다.