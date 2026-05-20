삼성전자 총파업 막을 수 있을까…대화 의지는 보인 노사

사업부별 성과급 분배율이 문제

적자 사업부까지 같은 성과급 이견

회의 마치고 이동하는 여명구 사측 대표교섭위원<YONHAP NO-5753> 0 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장이 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 3차 사후조정 회의를 마치고 이동하고 있다. /연합

이동하는 최승호 노조위원장<YONHAP NO-5766> 0 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 3차 사후조정 회의를 마치고 이동하고 있다. /연합

삼성전자 노사가 정부 주재 하에 2, 3차에 걸친 교섭을 이어갔지만 합의에 실패했다. 결국 노조가 예고한 21일 파업이 코 앞으로 다가온 가운데, 파업이 현실화 할 지 산업계를 비롯해 정부까지 숨죽여 지켜보고 있다. 청와대까지 "마지막까지 합의에 최선을 다해야 한다"고 밝히고, 노사 역시 마지막까지 대화의 의지를 밝힌 만큼 반전이 일어날 수 있을지 주목된다.20일 삼성전자 사측과 노조 측은 조정 불성립을 밝히면서도 타결을 위한 노력을 이어가겠다는 입장을 전했다.사측은 공식 입장문을 통해 "회사는 최악의 상황을 막기 위해 마지막 순간까지 대화를 포기하지 않을 것"이라면서 "어떠한 경우에라도 파업이 있어서는 안된다"고 전했으며, 노조 측은 "예정대로 적법하게 총파업에 돌입한다"면서도 "파업 기간 중에도 타결을 위한 노력을 멈추지 않을 것임을 분명히 밝힌다"고 전했다.파업 직전까지라도 시간이 남은 데다가 중노위도 밤이든, 휴일이든 언제든지 협상에 응하겠다고 밝히는 등 물밑 협상은 지속할 수 있다.문제는 입장 변화다. 현재 타결을 가로막은 것은 사업부별 성과급 분배율이다.노조는 성과급 재원의 70%를 반도체(DS) 부문 전체가 똑같이 나눠야 한다고 요구한 것으로 알려졌다. 현재 반도체 부문은 메모리 부문을 제외한 파운드리 등 비메모리 사업이 적자를 보고 있다. 여기에 사측은 "적자 사업부에도 사회적으로 용납되기 어려운 규모의 보상을 하라는 요구를 굽히지 않고 있다"면서 성과보상주의라는 회사 경영 원칙을 정면으로 위배하는 것이라고 맞섰다.정부가 긴급조정권을 발동해 파업을 막는 방법도 있다. 다만 정부는 긴급조정권 발동에 최대한 신중한 입장이어서 협상을 통해 결과를 내라는 메시지를 지속적으로 내고 있다.