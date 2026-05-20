여주 찾은 정청래 “추미애와 경기도 발전, 전폭 지원”

"여성 지도자로서 발전 무궁무진"

여주 찾은 민주당 중앙선대위<YONHAP NO-3965> 0 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장인 정청래 대표가 20일 경기도 여주시 민주당 박시선 여주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 선거대책위원회의에 참석해 발언하고 있다./연합

더불어민주당 총괄상임선거대책위원장인 정청래 대표가 20일 '험지'로 꼽히는 경기 여주를 찾아 추미애 경기도지사 후보와 박시선 여주시장 후보 지원사격에 나서며 민생 행보를 이어갔다.정 대표는 이날 박 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선거대책위원회의에서 추 후보의 별칭인 '추다르크'를 언급하며 "국회 법제사법위원장을 맡아 높은 카리스마와 지도력으로 검찰개혁을 완수하는 데 큰 역할을 했다"며 "민주당의 보기 드문 여성 지도자로서 앞으로 무궁무진한 발전 가능성이 있다"고 치켜세웠다.그는 "경기도는 이재명 대통령을 배출한 곳"이라며 "추 후보와 함께 경기도가 더 웅비할 수 있도록 민주당 차원에서 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다. 또 "여주는 40년이 넘는 시간 각종 규제를 받으며 많은 제약을 감내해야 했다"며 "여주의 현실과 가능성에 딱 맞는 새로운 발전 전략을 실행에 옮길 적임자가 바로 박시선 여주시장 후보"라고 강조했다.이에 추 후보는 "정청래 대표가 여주에 온 것이 정말 큰 힘이 될 것 같고, 도민들도 이 광경을 보며 참 믿음직스럽게 느낄 것"이라며 "민주당의 맏며느리로 어려울 때마다 민주당을 지키고 키워낸 추미애가 경기도정을 맡게 되면 믿어볼 만하다"고 밝혔다.박 후보는 "40년 동안 남한강과 상수원 규제로 청년들은 떠났고 기업들은 문을 닫았다"며 "여주의 성장은 통째로 묶였지만 이제는 당당하게 요구한다. 이재명 대통령이 약속한 '특별한 희생에 대한 특별한 보상', 규제 합리화의 첫 단추는 바로 여주여야 한다"고 호소했다.회의 이후 정 대표와 후보들은 여주한글시장을 찾아 민생경제 회복과 지역 균형발전을 약속했다. 정 대표는 "추진력 있는 추미애 후보, 새로운 시선으로 여주를 바꿀 박시선 후보와 함께 세종대왕의 애민 정신이 살아 있는 여주 장날시장을 둘러봤다"며 "대한민국의 정상화와 일 잘하는 지방정부를 국민과 함께 만들어 가겠다"고 말했다.