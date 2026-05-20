여주 찾은 정청래 “추미애와 경기도 발전, 전폭 지원”

정 대표는 이날 박 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선거대책위원회의에서 추 후보의 별칭인 '추다르크'를 언급하며 "국회 법제사법위원장을 맡아 높은 카리스마와 지도력으로 검찰개혁을 완수하는 데 큰 역할을 했다"며 "민주당의 보기 드문 여성 지도자로서 앞으로 무궁무진한 발전 가능성이 있다"고 치켜세웠다.
그는 "경기도는 이재명 대통령을 배출한 곳"이라며 "추 후보와 함께 경기도가 더 웅비할 수 있도록 민주당 차원에서 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다. 또 "여주는 40년이 넘는 시간 각종 규제를 받으며 많은 제약을 감내해야 했다"며 "여주의 현실과 가능성에 딱 맞는 새로운 발전 전략을 실행에 옮길 적임자가 바로 박시선 여주시장 후보"라고 강조했다.
이에 추 후보는 "정청래 대표가 여주에 온 것이 정말 큰 힘이 될 것 같고, 도민들도 이 광경을 보며 참 믿음직스럽게 느낄 것"이라며 "민주당의 맏며느리로 어려울 때마다 민주당을 지키고 키워낸 추미애가 경기도정을 맡게 되면 믿어볼 만하다"고 밝혔다.
박 후보는 "40년 동안 남한강과 상수원 규제로 청년들은 떠났고 기업들은 문을 닫았다"며 "여주의 성장은 통째로 묶였지만 이제는 당당하게 요구한다. 이재명 대통령이 약속한 '특별한 희생에 대한 특별한 보상', 규제 합리화의 첫 단추는 바로 여주여야 한다"고 호소했다.
회의 이후 정 대표와 후보들은 여주한글시장을 찾아 민생경제 회복과 지역 균형발전을 약속했다. 정 대표는 "추진력 있는 추미애 후보, 새로운 시선으로 여주를 바꿀 박시선 후보와 함께 세종대왕의 애민 정신이 살아 있는 여주 장날시장을 둘러봤다"며 "대한민국의 정상화와 일 잘하는 지방정부를 국민과 함께 만들어 가겠다"고 말했다.