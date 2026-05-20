안규백, 국방부서 인도 국방장관과 회담 ‘국방·방산협력’ 확대방안 논의

국방사이버 협력·국제연합 평화유지 활동 협력 등 협약서 체결

260520 (국방부 보도사진) 한-인도 국방장관회담 (1) 0 안규백 국방부 장관이 20일 오전 국방부에서 라즈나트 싱 (Rajnath Singh) 인도 국방부장관을 만나 악수를 나누고 있다. /국방부

안규백 국방부 장관이 20일 라즈나트 싱 인도 국방부 장관과 회담을 갖고 국방·방산협력 확대 방안에 대해 논의했다.이날 안 장관과 싱 장관은 국방부에서 회담을 가졌다. 이번 회담은 지난해 제12차 아세안 확대 국방장관회의 계기로 안 장관이 싱 장관을 초청키로 하면서 성사됐다. 인도 국방장관의 방한은 2019년 이후 7년 만이다.양 장관은 지난 4월 한·인도 정상회담에서 발표한 '공동 전략 비전'을 계승해 양국의 '특별 전략적 동반자 관계'에 부합토록 국방·방산 분야에서 협력도 더욱 강화하기로 했다. 특히 양국 간 정례협의체 활성화를 통해 체계적인 국방협력 발전의 필요성과 다양한 영역에서의 국방협력 중요성에 대해 공감했다고 국방부는 전했다.또 K-9 자주포 등 그간 양국의 방산협력 성과에 대해 높이 평가했다. 회담에 이어 양국 간 실질적인 국방협력체계 기반 마련을 위해 국방사이버 협력, 국제연합 평화유지 활동 협력, 양국 국방대학교 간 협력 등 다양한 분야의 협약서를 체결해 양국 국방협력을 확대해 나가기로 했다.국방부 관계자는 "안 장관은 한반도 평화공존을 위해 남북 간 신뢰를 회복하고 북한과 대화를 재개하고자 하는 우리 정부의 일관된 노력을 소개했다"며 "인도 정부의 지속적인 지지도 당부했다"고 밝혔다.