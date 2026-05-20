닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

연 1% 초기사업비 특판에 재건축·재개발 문의 급증…“사업 속도 기대”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260520010005887

글자크기

닫기

김다빈 기자

승인 : 2026. 05. 20. 15:11

이미지
서울 강남구 대치동 은마아파트 일대 모습./연합뉴스
국토교통부가 재건축·재개발 추진위원회와 조합의 초기 자금 부담을 덜기 위해 내놓은 '정비사업 초기사업비 융자 특판 상품'이 현장에서 호응을 얻고 있다. 저금리 정책자금 지원을 통해 사업 초기 자금조달 난관을 완화하고 정비사업 속도를 끌어올리겠다는 취지다.

국토부는 전국 재건축·재개발 추진위와 조합을 대상으로 '정비사업 초기사업비 융자 특판 상품'을 운영 중이라고 20일 밝혔다. 국토부에 따르면 해당 상품은 올해 신설된 초기사업비 융자 프로그램의 특판 형태로, 지난 3월 본격 지원 이후 상담과 신청 문의가 빠르게 늘고 있다.

특판 상품은 연 1% 금리와 주택도시보증공사(HUG) 보증료율 0.2~0.4% 조건이 적용된다. 적용 대상은 2026년 12월 31일까지 사업 신청과 승인이 완료된 건으로, 이후 신청분에는 기본 상품 조건이 적용된다.

정부는 올해 관련 예산 422억5000만원이 소진될 때까지 사업을 운영할 계획이다. HUG 기금센터를 통한 접수와 심사를 거쳐 금융지원이 이뤄진다.

HUG에 따르면 연초 총회 등을 통해 자금 차입 결의를 마친 사업장을 중심으로 3월 이후 문의가 증가하고 있다. 현재 서울 2곳, 경기 2곳, 부산 1곳 등 총 5개 사업장에 약 130억원 규모 지원이 승인됐다. 전국적으로는 약 50개 사업장에서 상담이 진행 중이다.

현장 반응도 긍정적이다. 서울의 한 재개발 추진위원회 관계자는 "기금 상품 출시로 낮은 정책금리 자금을 활용할 수 있게 되면서 초기 자금난 해소에 도움이 됐다"고 말했다. 부산의 한 재건축 조합 관계자도 "자금조달 부담이 줄어들면서 지연됐던 행정절차에도 속도가 붙을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

국토부는 이번 상품이 정비사업 금융의 제도권 편입 효과도 가져올 것으로 보고 있다. 윤영중 국토교통부 주택정비정책관은 "특판 상품은 정비사업 자금조달의 투명성을 높이는 동시에 사업 추진 속도를 높이는 데 실질적 도움이 될 것"이라며 "정비사업 활성화를 위한 지원을 지속하겠다"고 말했다.
김다빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

3년 연속 준우승 털어낸 아스널, 22년 만의 EPL 우승

李, 7년 전 무신사 광고 질타…“사람 탈 쓰고 이럴 수가”

李, 가자 구호선단 나포에 “제3국 감금 타당한가…네타냐후 체포영장 판단해보자“

이란 공격 1시간 전 보류, 안보팀 회의 소집 트럼프 “2~3일·다음주 초 합의 시한”

“지하 5층 전체가 렌터카 주차장?”…아파트 동대표 갑질 논란

삼성전자 노사, 사후조정 불성립…양측 모두 “대화 노력” 지속

“노송 베고 급경사 방치”…양산시 법기리 송전선로 구간 산사태 위험 논란 확산

지금 뜨는 뉴스

“30분 춤추면 EDM 틀어드림” 어느 미술관의 황당 안내문

네이버 비번 털어가는 ‘과태료 공문’...방미통위 사칭 메일 주의보

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’

연휴에 또 어딜 가나…가정의 달 5월, 함께 즐길 곳으로!

“소아비만, 크면 빠진다는 말이 가장 위험”…송경철 교수의 경고