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산업 자동차

한국타이어, 아우디 SUV 초고성능 타이어 탑재

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김소영 기자

승인 : 2026. 05. 20. 15:36

'Q7·Q9' 신차용 타이어 공급
[사진자료2] 아우디 Q7
아우디 Q7 /한국엔컴퍼니
한국앤컴퍼니그룹의 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지가 아우디SUV 모델에 초고성능 타이어를 공급해 최상의 주행 안정성을 지원한다.

20일 한국타이어는 아우디 플래그십 모델인 Q7과 Q9에 신차용 타이어 2종을 공급한다고 밝혔다.

아우디 Q7, Q9은 첨단 주행 기술이 집약된 모델이다. 안정성과 승차감, 어댑티브 에어 서스펜션과 다이내믹 올 휠 스티어링 등 첨단 주행 사양을 바탕으로 안정적인 핸들링 성능과 주행 완성도를 구현하는 것이 특징이다.

신차용 타이어는 △벤투스 S1 에보 Z AS X △ 벤투스 에보 SUV다. 벤투스는 한국타이어의 브랜드 '벤투스(Ventus)'의 SUV 전용 초고성능 타이어다.

벤투스 S1 에보 Z AS X는 고성능 SUV 차량을 위해 설계된 올시즌 타이어로 마른 노면과 젖은 노면, 눈길 등에서 접지력 강화를 위해 '고순도 합성실리카 컴파운드'를 적용했다. 또 아라미드 하이브리드 섬유 기반 이중 카카스 구조와 고강도 비드 설계를 통해 타이어 내구성을 높였다.

벤투스 에보 SUV는 최신 트레드 설계와 최신 인공지능(AI) 기술을 활용해 특정 성능이 향상되면 다른 성능이 저하되는 '트레이드 오프(Trade-Off)' 현상을 극복했다. 빗길 주행 안정성, 마른 노면 제동력, 고속 주행 성능, 마일리지 등 전 부문에서 압도적인 성능을 제공하는 점이 핵심이다.

앞서 한국타이어는 아우디와 A3, A4 등 세단 모델부터 Q3, Q7, Q8 등 SUV라인업, 초고성능 RS 시리즈 등 주요 차종에 신차용 타이어를 공급했다.

한국타이어 관계자는 "테크노플렉스, 한국테크노돔, 아시아 최대 규모의 타이어 테스트 트랙인 한국테크노링 등 글로벌 최고 수준의 인프라를 활용해 혁실을 이어나가겠다"고 말했다.
김소영 기자

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