효린, 응급 상황으로 병원 이송…대만 공연 불참

효린 0 /효린 인스타

그룹 씨스타 출신 가수 효린이 갑작스러운 응급 상황으로 병원으로 이송, 예정됐던 대만 타이페이 공연 출연을 취소했다.소속사 ReH는 지난 27일 효린의 공식 엑스 계정을 통해 "효린은 오는 5월 30일 타이베이에서 열리는 푸방 가디언즈 G! POP Music Festival에 출연 예정이었으나 불가피한 이유로 참석이 어렵게 됐다"고 밝혔다.이어 "아티스트가 현재 갑작스러운 응급 상황으로 인해 병원으로 이송됐으며, 의료진 소견에 따라 입원 치료와 안정이 최우선인 상황"이라며 "건강 상태와 안전을 종합적으로 고려해 행사에 참석하지 못하게 됐다"고 설명했다.소속사는 "이번 공연을 오래 기다려준 대만 팬들과 행사 준비를 위해 힘써준 푸방 가디언즈 구단 및 관계자 여러분께 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"고 전했다.또 "효린 역시 이번 무대를 통해 팬들과 만나기를 누구보다 고대해왔기에 매우 안타까워하고 있다"며 "하루빨리 건강을 회복할 수 있도록 치료에 전념할 예정"이라고 덧붙였다.끝으로 소속사는 "아티스트의 건강 회복을 최우선으로 지원하겠다"며 "다시 건강한 모습으로 팬들을 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.