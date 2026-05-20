격전지서 공방 커지는 ‘후보 리스크’…민주당, 정면 돌파?

20일 민주당에 따르면 이번 지선 최대 격전지 중 하나인 서울의 경우 정원오 후보에 대한 국민의힘의 총공세가 매서울 정도로 이어지고 있다. 앞서 김재섭 국민의힘 의원은 정 후보를 상대로 수상한 출장일정 의혹과 폭행 사건 관련 거짓 해명 의혹 등을 잇단 폭로한 바 있다. 여기에 국민의힘도 가세해 정 후보의 과거 수상한 행적에 대한 비난을 지속하고 있다.
민주당은 김 의원을 낙선목적 허위사실 공표죄로 고발하는 등 법적조치로 맞서고 있다. 하지만 이것만으로는 정 후보 관련 의혹이 계속 나오고 있는 현상을 막기에 어려움이 있을 수밖에 없다는 게 대체적인 시각이다. 국민의힘 역시 전혀 근거 없는 의혹을 제기하는 것이 아니라는 점에서 단순히 재갈 물리기로는 한계가 있어 보인다는 것이다.
지선과 동시에 치러지는 국회의원 재보궐선거 지역이자 또 하나의 격전지로 거론되고 있는 경기 평택을에서도 김용남 민주당 후보의 과거 행적이 도마에 올랐다. 변호사 시절 성범죄 변호 이력과 함께 국회의원 시절 보좌진 폭행 등의 논란이 제기된 것이다. 김 후보를 향한 비난의 수위도 점점 높아지고 있다.
당 차원에서는 이번에 법적조치가 아닌 또 다른 정면 돌파 카드를 꺼냈다. 정청래 당대표가 직접 사과를 하며 지역 유권자들에게 양해를 구할 것을 예고한 것이다. 그러면서 김 후보를 적극 지원할 것이고 지지도 호소할 방침이라며 이대로 물러서는 일이 없다는 점을 분명히 했다.
하지만 김 후보를 비롯한 조국·김재연 후보 등 진보진영 단일화가 사실상 물 건너 간 상황에서 진보진영 후보들도 김 후보에 대한 공격에 나서고 있는 것이 현실이다. 이런 상황에서 김 후보를 공격할 수 있는 이런 의혹 제기까지 나온다면 자칫 지지율에 적지 않은 영향을 끼칠 수 있다는 점에서 부담으로 작용할 전망이다.
민주당도 격전지에서 벌어지고 있는 의혹 공세에 신경을 쓸 수밖에 없지만 위기를 잘 넘겨 반드시 승리할 것이란 입장을 내놨다. 민주당 관계자는 "선거를 하다 보면 이런 것들을 포함해 여러 가지 리스크가 발생하기 마련"이라며 "아직까지 큰 위기라고 생각하지 않지만 이런 것도 잘 이겨낼 수 있도록 최선을 다 할 것"이라고 말했다.