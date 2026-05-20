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고려아연, 첨단기술 인재 양성 나선다…UNIST에 발전기급 4억원 기탁

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김영진 기자

승인 : 2026. 05. 20. 15:51

[고려아연 보도자료]고려아연, UNIST에 발전기금 4억 기탁…미래 첨단기술 인재 양성 적극 지원_260520
김승현 고려아연 온산제련소장(오른쪽)과 박종래 울산과학기술원(UNIST) 총장이 지난 19일 UNIST 대학본부 중회의실에서 발전기금 기탁증을 들고 기념촬영을 하고 있다. /고려아연
고려아연이 지역 내 미래 첨단기술 인재 양성을 지원하기 위해 울산과학기술원(UNIST)에 발전기금 4억원을 기탁했다.

20일 고려아연에 따르면 회사와 UNIST는 지난 19일 UNIST 대학본부 중회의실에서 '고려아연-UNIST 발전기금 기탁식'을 개최했다. 행사에는 김승현 고려아연 온산제련소장과 최헌식 기술연구소장, 박종래 UNIST 총장, 안현실 연구부총장 등 양측 주요 관계자들이 참석했다.

고려아연이 기탁한 4억원은 UNIST 공과대학 내 220석 규모 대형 강의실을 고해상도 대형 LED 디스플레이와 규모에 걸맞은 음향 시스템을 갖춘 첨단 교육 공간으로 개선하는 데 쓰일 예정이다. 해당 공간은 오는 12월 착공에 들어가 2027년 1학기 개강에 맞춰 문을 연다.

새로운 강의실 명칭은 고려아연의 신사업 전략 '트로이카 드라이브'에서 착안해 '트로이카 드라이브 홀'로 지었다. 신재생에너지와 그린수소, 이차전지 소재, 자원순환 사업으로 요약되는 트로이카 드라이브는 고려아연이 최윤범 회장 취임 이후 본격적으로 추진하고 있는 미래 전략이다. 고려아연 기탁금으로 조성한 UNIST의 새로운 강의실이 미래 첨단기술 인재를 길러내는 공간이라는 점에서 트로이카 드라이브가 지향하는 바와 맞닿아 있다는 설명이다.

'트로이카 드라이브 홀'에서는 정규 수업뿐 아니라 다양한 산학 교류 프로그램도 진행한다. 고려아연 기술 포럼과 산업 동향 세미나, 채용 설명회, 임직원 특강 등을 열고 트로이카 드라이브 사업인 그린수소와 이차전지, 자원순환 분야의 공동연구 과제를 논의하고 성과도 공유하는 공간으로 활용할 예정이다.

이번 기탁으로 고려아연이 현재까지 UNIST에 발전기금으로 전달한 금액은 7억원으로 늘었다. 고려아연은 2021년 12월 UNIST와 이차전지·신소재 분야 공동연구를 위한 업무협약을 맺고 3억원을 기탁했다. 2023년 탄소중립 산업화 MOU, 2025년 고려아연 임직원 대상 'AI 스마트 공정 교육' 등으로 협력 범위를 넓혔다.

최근 협력 분야인 AI 교육에서 실질적인 성과가 나타나고 있다. 올해 2월 고려아연 임직원 291명은 UNIST가 운영한 'UNIST×고려아연 AI 노바투스 아카데미아'에서 실제 제련소 현장에서 발생한 문제를 AI를 활용해 해결하는 능력을 키웠다.

김승현 고려아연 온산제련소장은"UNIST와 협력은 고려아연이 미래 성장 분야를 준비하는 과정에서 중요한 기반이 되고 있다"며 "KZ 트로이카 드라이브 홀이 학생과 연구자, 산업 현장이 교류하며 새로운 가능성을 모색하는 공간으로 자리 잡길 기대한다"고 말했다.

박종래 UNIST 총장은 "고려아연의 꾸준한 후원은 UNIST가 교육과 연구 경쟁력을 높이는 데 큰 힘이 되고 있다"며 "새롭게 단장될 강의실이 첨단 산업을 이끌 공학 인재를 키우고, 대학과기업이 함께 실질적인 해법을 찾는 장소가 되도록 하겠다"고 밝혔다.
김영진 기자

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