[르포] 최태원 회장이 제안한 사회문제 해결 논의의 장 ‘ERT Member’s day‘ 가보니

20일 서울 중구 대한상공회의소에서 개최

AI 기술 도입한 사회적 기업들 체험 제공

행안부·주요 기업 등 관계자 500여명 참가

최 회장 "주체 연결하는 플랫폼 역할할 것"

001_260520 2026 ERT Members Day 0 20일 서울 중구에서 대한상공회의소가 개최한 2026 ERT Member's day 행사 모습. /대한상공회의소

"최 회장님의 보행 속도, 균형 등 모두 고르게 나왔습니다. 퇴행성 질환을 예측하기 위해 도입한 AI 기술로, 20초 만에 나온 결과입니다."20일 서울 중구에서 대한상공회의소의 '2026 ERT Member's day(AI시대, 연결과 협력)'에 참가한 한 기업 관계자가 최태원 회장에게 약 10m를 걷게 하고 한 말이다. ERT는 사회문제를 해결하기 위해 새로운 기업가 정신을 실천하려는 '신기업가정신협의회'로, 지난 2022년 최 회장 제안으로 만들어졌다.최 회장에게 기술 체험을 하게 한 기업 역시 노인들의 보행을 분석해 질환 위험성을 분석하는 기술로 최근 전국 보건소·복지관에 약 2만건의 검사를 무료로 제공한 곳이다.최 회장은 다른 체험 현장도 찾았다. 한 기업은 휠체어 사용자가 AI를 도입한 피트니스 게임을 통해 운동을 유도하는 체험을 마련했다. 이 기업 역시 휠체어 사용자의 운동 부족을 예방하며 사회문제 해결을 실천한 곳이다. 최 회장은 시각장애인의 정보 접근성을 높인 '스마트 촉각 디스플레이', 지역 소멸을 막으려는 '지도 기반 AR 로컬 콘텐츠' 등도 둘러봤다.이날 행사는 올해 3회째로 기업, 비영리 재단, 사회적 기업, 공공기관 등 이해관계자 500여 명이 참석했다. 특히 최 회장을 비롯해 김민재 행정안전부 차관, 정효명 삼성전자 부사장, 김은정 SK 부사장, 최양환 부영주택 대표, 김미섭 미래에셋증권 부회장, 이수미 OCI홀딩스 사장 등이 자리에 함께했다.최 회장은 인사말을 통해 "그동안 이 자리엔 주로 대기업, 외국계 기업, 사회적 기업 등이 사회문제 해결을 위해 모였었다"며 "이제는 회원 기업은 물론이고 비영리 재단과 사회적 기업, 학계 등 다양한 이해관계자가 참여하는 행사로 성장했다"고 말했다.이어 "지금 우리가 마주하고 있는 사회문제는 과거보다 복잡하고 구조화되면서 단순한 노력으로 풀기엔 한계가 있다. 어떤 한 주체나 정부의 노력만으로는 해결하기 어려워진 탓에 기업과 정부, 비영리재단, 사회적 기업 등이 역량을 결합해 문제를 해결해야 한다"며 "대한상의가 여러 주체를 연결하는 플랫폼으로서 협력을 제공하는 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.앞서 최 회장은 지난 15일 지역 발전을 위해 행정안전부와 지역상생발전을 위한 협력체계 구축 업무협약을 체결하기도 했다. 이에 대한상의와 행안부는 사회연대경제 혁신사업 발굴, 청년 창업 활성화를 위한 협력기업 매칭 체계 구축, 균형발전을 위한 홍보 등을 추진하게 됐다.이날 행사에선 최문정 KAIST 과학기술정책대학원 석좌교수가 'AI for Good: 신기업가정신으로 설계하는 인공지능과 공존의 미래'를 주제로 강연을 하기도 했다. 이어 행사 주제인 '연결과 협력'에 맞춰 사회문제 해결에 나선 회원사 우수사례도 공유됐다.