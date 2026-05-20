카카오 포함 5개 법인 파업 찬반 모두 가결…“성과급·보상체계 갈등 격화”

27일 지노위 조정 분수령…노사리스크 부상, 총파업 확대 가능성도 제기

clip20260520164655 0 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조) 조합원들이 20일 경기도 성남시 판교역 광장에서 '2026 임단협 승리 결의대회'를 열고 구호를 외치고 있다./연합

카카오 본사를 포함한 주요 계열사들의 파업 찬반투표가 모두 가결되면서 카카오 창사 이후 첫 본사 파업 가능성이 현실화하고 있다. 일각에선 노사 갈등이 장기화할 경우 AI 서비스 개발과 플랫폼 운영 전반에 부담으로 작용할 수 있다는 우려가 제기된다.20일 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회에 따르면 카카오 본사와 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인의 파업 찬반투표가 모두 가결됐다.카카오 본사는 현재 경기지방노동위원회 조정 절차가 진행 중이지만 노조는 조정 결과 이전에 파업 찬반투표를 먼저 진행했다. 카카오 계열사 가운데서는 지난해 카카오모빌리티가 부분 파업을 진행한 사례가 있었지만 카카오 본사가 파업에 돌입하는 것은 창사 이후 처음이다.이에 업계에서는 오는 27일 경기지방노동위원회 2차 조정 결과를 이번 사태의 최대 분수령으로 보고 있다. 조정이 결렬돼 카카오 본사가 쟁의권을 확보할 경우 계열사 전반으로 총파업이 확대될 가능성도 거론된다.현재 노조는 파업뿐 아니라 태업과 준법투쟁 등 다양한 방식의 단체행동도 검토 중인 것으로 알려졌다. 이번 갈등의 핵심 쟁점은 성과급과 보상 체계다. 노조는 경영진 중심 성과 보상이 강화되는 반면 일반 직원 대상 성과급 재원은 축소됐다고 주장하고 있다. 노조는 이날 결의대회에서 "사상 최대 실적에도 임원에게는 150% 수준 단기 성과급이 지급됐지만 일반 직원 보상은 줄었다"며 "퇴임 대표에게 공개 보수를 지급하거나 고문 위촉을 이어간 것도 구성원 불만을 키웠다"고 비판했다.반면 사측은 노사 간 대화를 이어가겠다는 입장이다. 카카오는 "노사가 조정 기한 연장에 합의한 만큼 남은 기간 원만한 합의를 위해 노력할 예정"이라고 밝혔다.