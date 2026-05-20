李대통령 “정책 혼선 주는 허위 기사 처벌 검토하라”

발언하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 20일 "명백하게 언론이라는, 기사라는 이름으로 허위사실을 유포해서 정책 혼선을 주는 걸 처벌할 수 있지 않은지 검토하라"고 지시했다.이 대통령은 이날 오후 청와대 국무회의에서 비거주 1주택자의 실거주 의무를 유예한 조치가 해당 주택에 사는 세입자들의 계약갱신청구권을 침해한다는 취지의 기사를 언급하며 "그게 말이 되는 소리인가"라고 지적했다.이 대통령은 "(기사가) 세입자들의 계약갱신청구권을 침해한 것이라는 식으로 써놨다"며 "(계약갱신청구권은) 임대차 보호법상 당연한 세입자의 권리다. 세입자가 동의를 해야 집을 내놓을 수 있는 것 아니냐"라고 반문했다.이어 "기사를 그렇게 가짜로 조작해서 쓰나. 어떻게 기사를 그런 식으로 써서 국정을 폄훼하나"라고 거듭 질타했다.이 대통령은 "가짜뉴스다. 제가 보기에는 알면서 일부러 그렇게 쓴 것"이라며 "몰라서, 무식해서 그렇게 쓴 게 아니고 알면서도 왜곡한 것"이라고 말했다.이어 "국가 정책을 왜곡하고 호도해서 다른 목표를 이루려고 하는 경향들이 일부 있다"며 "특히 부동산 투기의 이해관계를 가진 집단들이 많아서 거기에 매달리는 집단이 많은 것 같다"고 지적했다.또 이 대통령은 강남 급매 아파트를 중국인들이 모두 사들였다는 언론 보도에 대해서도 "왜 그런 식의 거짓말 기사를 쓴 거냐. 중국 혐오증을 유발하려고 일부러 그러는 것"이라고 꼬집었다.그러면서 이 대통령은 "열심히 일해서, 정책 결정해서 합의해 놓으면 그걸 이상하게 왜곡, 조작 보도해서 혼선을 일으키고 또 시장에 아주 나쁜 신호를 주고, 정말 못된 사람들이다"고 비판했다.관련 기사에 대한 참고자료를 내고 언론중재위원회에 신고했다는 국토부 1차관의 발언과 관련해 이 대통령은 국무위원들을 향해 "다른 부처들도 마찬가지로 이런 걸 그냥 넘어가지 마라, 정정보도 청구를 하든지 반론보도 청구를 하든지 확실하게 책임을 물으라"고 주문했다.