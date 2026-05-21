한중도시우호협회, 한중의료사업교류단장 등 임명

이호익씨가 단장

권세현씨는 센터장

dd27326792ffbe132244d6050637094 0 21일 서울시 영등포구 소재 한중경제협력센터에서 임명식 후 기념사진을 찍은 권기식 회장(오른쪽)과 이호익 단장./한중도시우호협회.

한중도시우호협회(회장 권기식)가 21일 이호익 인천시 의사회 부회장(명메디칼스킨남성의원 원장)을 한중의료사업교류단장, 권세현 전 남양주시 홍보대사를 의료관광지원센터장에 임명했다.협회는 또 한중전통의학교류단장 김용태(참신통한의원 원장), 한중공공교류사업단 사무국장 김미숙, 상하이 한중문화교류센터 비서장 린쿤하오(林琨皓) 한중가성상무복무유한공사 대표, 중국 청년회장 저우스하오(周世昊) 상해봉현설비용기창유한공사 대표 등을 임명했다.권기식 회장은 이와 관련, "한중도시우호협회는 지방선거 이후 한중 교류 협력을 강화하기 위해 분야별 협력 네트워크를 구축했다"면서 "한국과 중국 주요 도시들간 네트워크를 활용해 경제·문화·청소년·의료·뷰티 등 분야별 협력을 강화하겠다"고 말했다.