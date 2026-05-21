포티투닷, 차량용 AI 에이전트 ‘글레오 AI’ 공개… “사람처럼 대화한다”

더 뉴 그랜저 첫 적용… 맥락 이해 기반 차량 제어 구현

LLM·온디바이스 결합한 하이브리드 구조로 응답 속도·안정성 강화

“말 안 해도 돕는 개인화 AI로 진화”… 현대차 SDV 전략 핵심 부상

260514 (사진6) 현대차, '더 뉴 그랜저' 출시 0 글레오 AI가 적용된 현대자동차 그랜저 실내./현대차

[이미지1] 글레오 AI 이미지 0 글레오 AI 이미지./포티투닷

현대자동차그룹 글로벌 소프트웨어센터 포티투닷(42dot)이 사람처럼 자연스러운 대화가 가능한 차량용 음성 AI 에이전트 '글레오 AI(Gleo AI)'를 공개하며 소프트웨어 중심차(SDV) 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.포티투닷은 21일 대규모 언어모델(LLM) 기반 차량용 AI 에이전트 글레오 AI 개발을 완료했다고 밝혔다. 글레오 AI는 현대차 '더 뉴 그랜저'에 처음 적용된 기술로, 차량 탑승자와 자연스럽게 대화하며 차량 기능을 직접 제어할 수 있는 것이 특징이다.기존 차량용 음성 비서가 정해진 명령어 중심이었다면 글레오 AI는 대화 맥락과 주행 상황, 발화자의 위치 등을 종합적으로 이해해 사용자의 의도를 파악한다. 이후 목적에 맞는 AI 에이전트를 조합해 기능을 실행하고 자연스러운 답변까지 생성한다.이를 통해 운전자는 음성만으로 내비게이션 목적지 설정과 공조 제어, 미디어 실행, 차량 기능 조작 등을 수행할 수 있다. 차량 상태와 좌석 위치에 따라 다른 기능을 실행하는 것도 가능하다.포티투닷은 글레오 AI에 다양한 LLM을 단계별로 선택 적용하는 구조를 도입해 성능과 유연성을 동시에 확보했다고 설명했다. 저지연과 안정성이 중요한 차량 제어는 온디바이스 방식으로 처리하고, 고성능 연산이 필요한 기능은 클라우드에서 수행하는 하이브리드 AI 아키텍처도 적용했다.차량 환경 특화 음성 기술도 자체 개발했다. 최신 LLM 기반 음성합성(TTS) 기술과 음성 전처리, 언어별 음성 인식 기술 등을 통해 주행 중에도 자연스러운 대화 품질과 빠른 응답 속도를 구현했다는 설명이다.안전성과 신뢰성 확보에도 공을 들였다. 포티투닷은 자체 개발한 '가드레일 에이전트'를 적용해 위험 발화나 부적절한 요청을 사전에 차단하고, 차량 제어 기능 역시 안전 상황을 확인한 뒤 실행되도록 설계했다.업계에서는 차량용 AI 에이전트가 향후 SDV 경쟁력을 좌우할 핵심 요소가 될 것으로 보고 있다. 단순 인포테인먼트를 넘어 차량 제어와 개인화 서비스까지 연결되기 때문이다. 현대차그룹이 최근 박민우 포티투닷 대표를 중심으로 자율주행과 AI, SDV 조직 통합에 속도를 내고 있는 것도 같은 흐름으로 해석된다.포티투닷은 향후 OTA(무선 소프트웨어 업데이트)를 통해 글레오 AI 기능을 지속 개선할 계획이다. 자체 LLM 비중 확대와 온디바이스 AI 강화, 개인화 추천 기능 고도화 등도 추진한다.박민우 포티투닷 대표는 "글레오 AI는 단순 음성비서가 아니라 '나의 수고를 덜어주는 이동 동반자'"라며 "중장기적으로는 사용자의 행동과 선호를 이해해 말하지 않아도 필요한 것을 돕는 개인화 AI로 발전시킬 것"이라고 말했다.