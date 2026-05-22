[포토] 서초구, 부처님 오신날 앞두고 관내 주요사찰 대청소

서초구, 관내 주요 사찰 특별 대청소 0 부처님 오신 날을 이틀 앞둔 22일 서울 서초구 양재동 구룡사에서 서초구청 관계자들이 살수차를 투입해 특별 대청소를 하고 있다.

서초구, 관내 주요 사찰 특별 대청소 0 부처님 오신 날을 이틀 앞둔 22일 서울 서초구 양재동 구룡사에서 서초구청 관계자들이 특별 대청소를 하고 있다. /정재훈 기자

서초구, 관내 주요 사찰 특별 대청소3 0 부처님 오신 날을 이틀 앞둔 22일 서울 서초구 양재동 구룡사에서 서초구청 관계자들이 살수차를 투입해 특별 대청소를 하고 있다. /정재훈 기자

서초구, 관내 주요 사찰 특별 대청소4 0 부처님 오신 날을 이틀 앞둔 22일 서울 서초구 양재동 구룡사에서 서초구청 관계자들이 살수차를 투입해 특별 대청소를 하고 있다. /정재훈 기자

서초구, 관내 주요 사찰 특별 대청소1 0 부처님 오신 날을 이틀 앞둔 22일 서울 서초구 양재동 구룡사에서 서초구청 관계자들이 살수차를 투입해 특별 대청소를 하고 있다. /정재훈 기자

부처님 오신 날을 이틀 앞둔 22일 서울 서초구 양재동 구룡사에서 서초구청 관계자들이 살수차를 투입해 특별 대청소를 하고 있다. 서초구는 다가오는 불기 2570년 부처님 오신 날(5월 24일)을 맞아 지역 내 구룡사, 대성사, 관문사 등 주요 사찰 주변을 중심으로 특별 대청소를 실시했다. 또한 행사 당일인 24일(일)에도 오전 6시부터 오후 3시까지 '휴일 특별 청소기동반'을 운영해 쓰레기 민원에 신속 대응할 방침이다.