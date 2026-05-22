[포토] 서초구, 부처님 오신날 앞두고 관내 주요사찰 대청소

부처님 오신 날을 이틀 앞둔 22일 서울 서초구 양재동 구룡사에서 서초구청 관계자들이 살수차를 투입해 특별 대청소를 하고 있다.
부처님 오신 날을 이틀 앞둔 22일 서울 서초구 양재동 구룡사에서 서초구청 관계자들이 살수차를 투입해 특별 대청소를 하고 있다. 서초구는 다가오는 불기 2570년 부처님 오신 날(5월 24일)을 맞아 지역 내 구룡사, 대성사, 관문사 등 주요 사찰 주변을 중심으로 특별 대청소를 실시했다. 또한 행사 당일인 24일(일)에도 오전 6시부터 오후 3시까지 '휴일 특별 청소기동반'을 운영해 쓰레기 민원에 신속 대응할 방침이다.
서초구, 관내 주요 사찰 특별 대청소
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부처님 오신 날을 이틀 앞둔 22일 서울 서초구 양재동 구룡사에서 서초구청 관계자들이 특별 대청소를 하고 있다. /정재훈 기자
서초구, 관내 주요 사찰 특별 대청소3
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부처님 오신 날을 이틀 앞둔 22일 서울 서초구 양재동 구룡사에서 서초구청 관계자들이 살수차를 투입해 특별 대청소를 하고 있다. /정재훈 기자
서초구, 관내 주요 사찰 특별 대청소4
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부처님 오신 날을 이틀 앞둔 22일 서울 서초구 양재동 구룡사에서 서초구청 관계자들이 살수차를 투입해 특별 대청소를 하고 있다. /정재훈 기자
서초구, 관내 주요 사찰 특별 대청소1
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부처님 오신 날을 이틀 앞둔 22일 서울 서초구 양재동 구룡사에서 서초구청 관계자들이 살수차를 투입해 특별 대청소를 하고 있다. /정재훈 기자