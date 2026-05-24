미중 정상회담에서 시진핑 다카이치 맹비난

日 요미우리신문 보도

트럼프가 적극적으로 두둔

중일 관계 회복 요원

clip20260524141610 0 시진핑 중국 총서기 겸 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리. 지난해 10월 31일 경주에서 열린 APEC 정상회의를 통해 만난 바 있다./신화(新華)통신.

시진핑(習近平) 중국 총서기 겸 국가주석이 지난 14일 베이징 인민대회당에서 열린 미중 정상회담을 통해 다카이치 사나에 일본 총리의 이름을 거론하면서 맹비난하자 도널드 트럼프 미국 대통령이 적극 나서서 두둔한 것으로 알려지고 있다.베이징 외교 소식통들이 24일 요미우리신문의 이날 보도를 인용해 전한 바에 따르면 당시 회담에서는 중일 관계 악화가 의제의 하나로 다뤄졌다. 시 주석은 자연스럽게 다카이치 총리와 대만의 라이칭더(賴淸德) 총통 등 두 사람을 작심한 듯 지명한 후 이들이 지역 평화를 위협하고 있다고 주장했다.더불어 트럼프 대통령에게 두 사람을 지원하지 말라고 요구했다고 한다. 지난해 11월 다카이치 총리가 '대만 유사시 개입' 시사 발언을 한 것이 결정적 이유였다고 할 수 있었다. 그러나 트럼프 대통령은 시 주석의 주장에 동의하지 않았다. 오히려 다카이치 총리의 지도력을 높이 평가하면서 '비난받을 만한 지도자가 아니다'라는 입장을 피력한 것으로 전해지고 있다.트럼프 대통령은 지난 3월 미국 워싱턴DC에서 열린 미일 정상회담에서 "일본과 중국이 조금 긴장된 관계에 있는 사실을 알고 있다. 시 주석과의 회담에서 일본을 칭찬할 것"이라고 말한 바 있다. 그로서는 약속을 지켰다고 할 수 있었다. 게다가 트럼프 대통령은 방중 일정을 마친 지난 15일 외국 정상 중에서는 최초로 다카이치 총리에게 전화를 걸어 미중 정상회담 내용을 직접 전하기도 했다.이처럼 시 주석이 미중 정상회담에서 다카이치 총리에 대한 불만을 명시적으로 드러낸 만큼 향후의 중일 관계가 쉽게 개선되지는 않을 것으로 보인다. 물론 먼저 도발한 일본의 경우 조만간 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 장관급 교류에 시동을 걸면서 중일 관계를 개선하려는 시도를 지속적으로 하고 있다. 하지만 당분간 중일 정상회담까지 성사되기는 어려울 것으로 전망되고 있다.양안(兩岸·중국과 대만) 관계 역시 마찬가지라고 해야 한다. 일본과 대만에 대한 적대감을 숨기지 않은 시 주석의 발언으로 볼 때 경색 국면에서 도저히 벗어나기 어려울 것이 확실하다고 해도 좋을 듯하다.