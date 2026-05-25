[인터뷰] 김현준 원장 “서비스 모르는 국민 없도록…AI로 ‘찾아주는 복지’ 구현”

"복지멤버십, '라이프케어 플랫폼'으로 발전"

민관 협력 폭 키워 복지멤버십 서비스 확대

취임 후 인원 지속 보강…"AI 전문인력 확보"

보안사고 불안감 확대에 자체 점검·TF 운영

김현준 원장이 한국사회보장정보원 CIWall 앞에서 포즈를 취하고 있다 0 김현준 한국사회보장정보원장이 CI 앞에서 포즈를 취하고 있다./한국사회보장정보원

"보건과 복지와의 연계를 통한 생애주기별 맞춤 서비스의 제공, 국민을 먼저 '찾아주는 복지'로의 전환."김현준 한국사회보장정보원장은 지난 21일 아시아투데이와의 인터뷰에서 '탈(脫)신청주의'와 '인공지능 전환(AX)'으로 대표되는 복지제도의 변화에 '찾아주는 복지'로 당면한 과제를 해결하겠다는 포부를 전했다. 사회보장정보원은 전국 복지제도의 원활한 제공을 위해 2009년 설립된 디지털 플랫폼 전문기관으로, 국민 맞춤형 복지 서비스를 처리하는 사회보장정보시스템 등 8대 정보시스템을 구축 및 관리하고 있다.2024년 6월 취임해 올해 임기 3년 차를 맞이한 김 원장은 국민 맞춤형 복지 제공의 척도인 복지멤버십의 가입 증가세를 지속하기 위한 서비스 고도화를 앞으로의 과제로 꼽았다. 연령, 소득, 재산 등 개인마다 다른 특성을 분석해 그에 맞는 서비스를 안내하는 복지멤버십은 지난달 누적 기준 가입자 93만5000명이 추가되며 올해 신규 가입자 수가 지난해의 규모(135만명)를 넘어설 것으로 전망되고 있다.김 원장은 "여전히 많은 국민이 제도를 몰라 복지서비스를 신청하지 못하고 있는 가운데, 복지멤버십 확대와 서비스 고도화에 집중하고 있다"며 "최근 카카오톡 안내 채널 도입 등을 통해 접근성과 편의성을 높였으며 향후 AI 기반 상담·안내 기능의 연계로 국민 맞춤형 '지능형 라이프케어 플랫폼'으로 발전시키겠다"고 밝혔다. 구체적으로 선제적인 위기가구 보호와 복지 사각지대 최소화를 위한 AI 기반 예측 모형 발굴과 대화형 AI 상담서비스 고도화를 추진하고 있다.여기에 가입자 수의 상승 폭을 키우기 위해 민관을 아우르는 협력 방안을 모색하겠다는 계획이다. 김 원장은 "복지 신청주의의 한계를 극복하기 위해 국민 동의하에 다양한 데이터를 확보해야 하는데, 사회보장정보원의 노력과 함께 민관 협력으로도 복지멤버십의 가입자 수를 늘려왔다"며 "앞으로 사회공헌 재단을 비롯해 한국수자원공사나 한국주택금융공사, 에너지 관련 기관 등 생활에 밀접한 분야에서도 협력을 강화하겠다"고 설명했다.김 원장은 전문 인력 확보 또한 맞춤형 복지 실현의 조건으로 판단, 취임 직후 인원 보강을 통해 기관의 자체적인 시스템 관리 역량을 갖추기 위한 노력을 펼치기도 했다. 그는 "맞춤형 복지 실현을 위해 사회보장정보원 내 다양한 데이터를 활용, AI 기반의 촘촘한 서비스 체계 구축이 필요하다고 판단했다"며 "보건복지부와 기획재정부(현 재정경제부), 국회를 지속적으로 설득하며 공공기관 운영 효율화 기조 속에서도 지난해 22명과 올해 26명의 정원을 확대, 특히 시스템 핵심 기능을 직접 운영할 인소싱 전문인력을 확보했다"고 말했다.지난해 국내 주요 통신사 등 국민적 불안이 커지고 있는 보안 문제 역시 김 원장이 주시하고 있는 현안이다. 그는 "사회보장정보원이 국민의 복지·의료 정보를 관리하는 기관인 만큼, 보안을 운영의 최우선 가치로 두고 있다"며 "지난해 해킹 사고가 잇달아 발생하자 3개월의 자체 보안 시험을 실시, 취약점을 발굴 후 개선한 데 이어 점검 태스크포스(TF)를 운영해 공격 수법 변화에 대응하고 있다"고 설명했다.