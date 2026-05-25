로봇이 활약하는 미래공장… 현대차그룹, 아틀라스 양산 속도전

SDF·로봇 부품 전담 조직 등 신설

조지아 HMGMA 양산기지로 유력

2028년엔 연 3만대 생산 체계 구축

현대자동차그룹이 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 양산과 생산 현장 투입을 앞두고 '소프트웨어 중심 공장(SDF)'과 로봇 부품 전담 조직을 잇달아 신설하며 미래 공장 구축에 속도를 낸다. 아틀라스 양산 거점으로는 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)가 위치한 미국 조지아주가 유력 후보지로 거론된다. 단순 로봇 도입을 넘어 인공지능(AI) 기반 생산 체계와 로봇 공급망을 동시에 구축하려는 포석으로 풀이된다.



25일 업계에 따르면 현대차그룹은 최근 'SDF 추진 담당' 보직을 신설하고 알페시 파텔 상무를 선임했다. SDF는 AI이 생산·품질·물류 등 공장 전반을 하나의 소프트웨어로 통합 제어하는 차세대 제조 체계다. 공장 자동화를 넘어 생산 데이터를 실시간 분석하고 품질과 물류 흐름까지 최적화하는 것이 핵심이다.



글로벌 컨설팅업체 매켄지앤드컴퍼니 출신 파텔 상무는 2023년 현대차그룹에 합류 후 '현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)' 최고혁신책임자(CIO)를 맡아 디지털 제조 시스템 구축을 주도했다. 파텔 상무를 그룹 본사로 불러들인 것은 HMGICS에서 검증한 스마트 제조 체계를 글로벌 생산 거점으로 확대하기 위한 포석으로 해석된다.



특히 파텔 상무는 디지털트윈 구축과 생산 데이터 관리, AI 기반 공장 운영 체계를 총괄하는 동시에 향후 아틀라스 현장 투입을 조율하는 컨트롤타워 역할도 맡을 전망이다. 휴머노이드가 실제 공장에서 작업하려면 생산 설비와 물류 흐름, 작업 동선이 하나의 소프트웨어 체계 안에서 유기적으로 연결돼야 하기 때문이다.



로봇 부품 공급망 구축도 병행된다. 현대차그룹은 최근 '로보틱스부품구매실'을 신설하고 소현성 상무를 실장으로 선임했다. 보스턴다이내믹스 양산 체제에 맞춰 '액추에이터(구동장치)', '그리퍼(로봇 손)', '헤드모듈' 등 핵심 부품 조달과 원가 경쟁력 확보를 전담하는 조직이다.



앞서 보스턴다이내믹스는 아틀라스 핵심 부품 양산을 현대모비스에 요청한 것으로 알려졌다. 현대차그룹은 현대모비스를 중심으로 핵심 부품 양산 체계를 구축하고 글로벌 구매망과 연계해 공급 안정성과 가격 경쟁력을 확보한다는 구상이다. 미국 내 연간 35만개 규모 액추에이터 생산시설 구축 가능성도 거론된다.



현대차그룹은 로봇 양산 준비와 함께 급변하는 글로벌 통상 환경 대응 조직도 정비했다. 최근 해외 대관 조직인 GPO(Global Policy Office) 산하에 외교·통상·관세를 전담하는 '글로벌통상전략실'을 신설하고 장재량 상무를 실장으로 선임했다. 변화하는 통상 환경 속에서 글로벌 생산·공급망 리스크에 대응하기 위한 조치로 해석된다.



아틀라스의 양산 거점 후보지로는 HMGMA가 위치한 미국 조지아주가 가장 유력하게 거론된다. 업계에 따르면 당초 현대차그룹은 보스턴다이내믹스 본사가 위치한 미국 매사추세츠주와 조지아주를 두고 검토한 것으로 알려졌지만, 생산된 로봇을 즉시 공장에 투입해 실증할 수 있다는 점에서 조지아 쪽으로 무게가 실린 것으로 전해진다.



HMGMA는 이미 약 1700명의 인력과 1000여 대 로봇이 함께 운영되는 스마트 공장이다. 생산된 아틀라스를 곧바로 투입해 학습과 실증, 개선을 반복할 수 있다는 점에서 최적 후보지로 꼽힌다. 물류 효율성과 공급망 측면에서도 부품 조달부터 완성 로봇 공급까지 '수직계열화'를 구축하기 유리하다는 분석이다.



현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모 아틀라스 생산 체계를 구축하고 이 가운데 2만5000대 이상을 현대차·기아 생산 현장에 단계적으로 투입할 계획이다. 초기에는 미국 조지아 HMGMA에서 부품 서열 작업을 맡고 조립 공정까지 역할을 확대할 전망이다. 이후 인도 푸네공장, 울산 전기차 전용 공장 등으로 SDF 기술 적용 범위도 확장한다는 전략이다.



업계 관계자는 "현대차그룹이 만드는 것은 단순한 자동화 공장이 아니라 AI와 휴머노이드가 결합된 미래 생산 시스템"이라며 "SDF 조직 신설과 부품 공급망 구축, 양산 거점 선정은 결국 로봇 대량 생산 시대를 대비한 사전 작업"이라고 말했다.

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