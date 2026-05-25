상품성 높이고 폐사 위험 줄여… 농식품부, 스마트축산 확산

'스마트축산 청년 서포터즈' 발대식

작년 멘티가 올해 멘토로… 선순환

스마트 장비 도입 농가 맞춤 컨설팅

후속기사 원해요

화나요

슬퍼요

좋아요

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지