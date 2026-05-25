“독일은 브로슈어, 한국은 실물로… 가장 공격적 쇼케이스”

김경률 해군참모총장이 25일(한국 시각) 6·25전쟁 캐나다 참전용사 추모를 위해 캐나다 빅토리아 참전용사 기념비를 찾아 헌화하고 있다. 김 총장은 참배 직후 "오늘날 대한민국이 누리는 자유와 평화는 6·25전쟁 당시 대한민국을 위해 함께 싸워 준 캐나다 영웅들의 고귀한 희생이 있었기에 가능했다"며 "대한민국은 참전용사들의 헌신을 영원히 기억할 것이며, 인도 태평양 지역의 안보와 번영을 수호하기 위해 캐나다 해군과 더욱 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 말했다. /제공=해군